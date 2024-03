Descobreix els entorns enoturístics amb més caràcter de l’Anoia

Des de La Veu de l'Anoia, hem fet una selecció de cellers del territori; coneix Cava Gabarró, Torrens Moliner, Can Feixes i Caves Fermí Bohigas

El vi pot ser molt més que una beguda, tot el que l’envolta es pot convertir en una experiència gastronòmica que engloba terra, tradició i sensacions. Alhora, pot ser una molt bona activitat per fer en família o en grups d’amics; i envoltats de natura i vinya anoienca gaudir de beuratges que parlen per si sols, i expliquen la història d’un territori.

Des de La Veu de l’Anoia, hem fet una selecció dels quatre cellers de l’Anoia que no et pots perdre i les activitats que ofereixen!

Caves Fermí Bohigas – Finca Mas Macià

El Celler Caves Fermí Bohigas ubicada a Òdena, t’ofereixen visites guiades a les caves un diumenge al mes (habitualment l’últim). Coneix la història de la Finca Can Macià i el procés d’elaboració del cava de Bohigas, inclou degustació de dos productes.

Per consultar les dates disponibles, dona un cop d’ull a: https://www.fermibohigas.com/ca/enoturisme/visita-caves-bohigas/

A més, a Can Macià t’ofereixen altres tipus d’activitats per a grups privats (dates a concertar)

• Racons de Can Macià. Visita al celler i la masia amb degustació de 3 productes.

• Bohigas Walk&Wine . Caminada entre vinyes, esmorzar de pagès i visita al celler. Inclou degustació de dos productes Bohigas.

• Fes el teu propi cava. Descobreix el procés d’elaboració del cava i experimenta el degorge tradicional. Inclou degustació de dos productes i ampolla de cava personalitzada.

• MusiCava. Maridatge de Música i Cava. Una experiència on degustes la música i escoltes al cava.

• VinArt by Natasha Dubovik. Una experiència que barreja el món dels vins i els caves amb l’art.

Tota la informació aquí: https://www.fermibohigas.com/ca/enoturisme/

 

Can Feixes – Família Huguet

El Celler de Can Feixes, situat a Cabrera d’Anoia, conforma un entorn ecològic on els diferents conreus i la variada vegetació interaccionen totalment en una simbiosi perfecta entre les superfícies conreades i les silvestres, reflectint així la millor expressió d’agricultura en biodiversitat. T’ofereixen visites guiades enoturístiques, a on podràs descobrir el gran ventall de vins i escumosos que ofereixen.

• Vins blancs: Blanc Selecció, Blanc Tradició i Chardonnay

• Vins negres: Negre Selecció, Negre Tradició i Reserva Especial

• Vi escumós: Corpinnat Brut Nature i Brut Clàssic

Per concretar qualsevol activitat, cal reservar prèviament a canfeixes@canfeixes.com o al telèfon 937 718 227



Torrens Moliner – La Fortesa

El Celler Torrens Moliner , situat a la Fortesa, petita població propera a Sant Sadurní d’Anoia, t’ofereixen una àmplia diversitat de visites enoturístiques;

• Visita a la Bodega: una experiència a on es visitarà la vinya, el celler, la bodega, i s’acaba amb un tast de productes de vi i cava. Té una durada d’1 hora i un cost de 10€.

• Visita a la Bodega amb aperitiu: aquesta experiència consisteix en visita a la vinya, al celler, a la bodega, i s’acaba amb un tast de producte acompanyat d’aperitiu salat i dolç. Aquesta visita pot durar entre dues i res hores, i el cost varia en funció dels participants i del que es demani per menjar – el càtering és de la Pastisseria LA Confiança de Gelida- .

Per altra banda, també hi ha l’opció de llogar l’espai per celebracions. Per a més informació o per concretar una visita, podeu posar-vos en contacte a través del correu tormol@torrensmoliner.com o dels telèfons: 931 022 001, 616 93 67 10, 616 93 67 14.

Cava Gabarró – Piera

Al Celler Cava Gabarró, situat a Piera, t’ofereixen una visita enoturística d’una hora i mitja. La visita, proposa descobrir la singularitat de l’entorn i el terrer de les Valls de l’Anoia amb una explicació a peu de vinya. Posteriorment, es podrà gaudir d’un tour pel Celler Cava Gabarró, a on es podrà veure el procés d’elaboració del cava i vi.

Per finalitzar, ofereixen un tast dirigit dels dos caves més emblemàtics de la casa, el Brut Nature Anna Gabarró i el Reserva Gabarró Isart Brut Nature, i per complementar el tast, s’acompanya amb una degustació dels vins: Blanc Gabarró Xarel·lo i el Negre Gabarró Garnatxa-Syrah.

Els migdies de dissabte i diumenge, ofereixen vermut, i a les nits d’estiu ofereixen servei de foodtrucks.

Per altra banda, ofereixen el seu espai per a festes i celebracions, amb capacitat de fins a 120 persones i servei de càtering. Per a reserves o més informació podeu trucar al 629920514 o enviar un mail a comercial@cavagabarro.cat