Aquest dissabte no deixem “Cap butaca buida”: diversos teatres de l’Anoia adherits a la campanya

El Teatre de l’Aurora d’Igualada, el Teatre Nu de Sant Martí de Tous, el Casino de Calaf i el Teatre la Lliga de Capellades s’han adherit a la campanya “Cap butaca buida”, una iniciativa promoguda per l’Associació d’empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), la revista Time Out i la CCMA i que compta també amb el suport de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, i en la qual s’hi han adherit 145 sales de tot el país.

“Cap Butaca Buida” és una iniciativa pionera al món que pretén convertir Catalunya en l’epicentre mundial de les arts escèniques demà dissabte 16 de març. La campanya no només vol incentivar el consum teatral sinó que serà el pòrtic dels actes de celebració de la Setmana Mundial del Teatre, i el sector vol que la iniciativa es consolidi com una ‘Diada Nacional de Teatre’.

“Cap Butaca Buida” és una iniciativa que vol demostrar al món el potencial cultural de Catalunya i ser, a la vegada, solidària. El sector porta anys reclamant el 2% del pressupost de la Generalitat per inversions en cultura i és per aquest motiu que Adetca destinarà aquest mateix percentatge mínim de la recaptació total a un projecte que utilitzi la cultura com a eina de millora i transformació social. En aquesta primera edició, l’entitat beneficiària serà Pallassos sense fronteres per “la seva tasca humanitària”.

“Cap Butaca Buida” és una campanya que depèn de la mobilització de la gent. Cada català i cada catalana que estigui omplint la seva butaca sabrà que està participant d’una fita col·lectiva que traspassarà totes les fronteres.

Arnau Puig i Marta Pérez protagonitzen El collar de la reina, al Teatre de l’Aurora

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana El collar de la reina, una proposta protagonitzada per Marta Pérez (T de Teatre) i Arnau Puig, que dirigeix Adrià Aubert (Els Pirates).

El collar de la reina és un dels escàndols més hilarants i descarats de la història, l’espurna que va provocar l’esclat de la Revolució Francesa i l’inici d’una nova època. El collar més valuós de tots els temps, una falsa comtessa, uns joiers estafats, un cardenal desplomat i un final de festa amb escàndol nacional inclòs. Aquests són els principals ingredients d’aquesta conxorxa que va tenir a Maria Antonieta i a Lluís XVI com a grans perjudicats, sense ni tan sols ser-ne conscients. Des d’un treball artesà i acurat ens endinsarem en aquesta farsa que ens té fascinats i que per primer cop es pot veure a sobre d’un escenari.

Les funcions d’El collar de la reina tindran lloc el divendres 15 i dissabte 16 de març a les 20 h i diumenge 17 de març les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.

Cap butaca buida! amb la fi de la gira de Monólogos de la vagina a Calaf

La companyia la Diversa del Casino de Calaf portarà, un cop més, l’obra Monólogos de la Vagina a l’escenari de l’entitat calafina. Aquesta serà la fi de la gira de l’obra, després de grans representacions i una magnífica rebuda per part del públic. L’obra serà aquest dissabte 16 de març a les 19.30 hores i serà dirigida per la Carme Sala.

Quan es va estrenar a Nova York, l’obra estava protagonitzada per una sola actriu, la pròpia autora, que donava vida a una dotzena de personatges, de diferents edats, actituds i estats d’ànim. L’adaptació de la companyia La Diversa compta amb la participació de diferents actrius de Calaf i voltants i tots els seus monòlegs estan relacionats amb la vagina, ja sigui per parlar de la sexualitat, la menstruació, el part, entre altres temes.

Les entrades per aquesta representació estan exhaurides. Tot i això, poden trucar al telèfon 620 134 018 per si hi hagués alguna cancel·lació i d’aquesta manera, quedés alguna localitat lliure.

Crònica d’una invenció al Teatre Nu en el marc de la campanya “Cap Butaca buida”

Teatre Nu ofereix aquest dissabte l’espectacle Crònica d’una invenció a càrrec de Joan Font de Els Comediants, com a part de la iniciativa “Cap Butaca Buida”, que busca omplir totes les butaques dels teatres arreu de Catalunya el 16 de març, Dia Mundial del Teatre.

Crònica d’una invenció és una xerrada sobre la història de Comediants, narrada amb passió i emoció els èxits, fracassos, descobriments i reptes enfrontats per la companyia al llarg dels seus 50 anys de vida. Aquesta obra és una celebració de la vida i de l’art, una invitació a reflexionar sobre el procés de creació i construcció tant personal com artística.

La cita serà dissabte 16 a les 20 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web https://entradium.com/events/cronica-d-una-invencio-historia-d-un-miracle-de-joan-font.

La Lliga presenta Terapèutic, dins la 1a Mostra de Teatre Amateur capelladina

El Teatre La Lliga de Capellades també se suma a la campanya Cap butaca buida d’aquest dissabte i ho fa amb l’obra que es presenta a la Mostra de Teatre amateur, Terapèutic. L’obra començarà a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar online a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30 amb targeta.

El Senyor Peric pateix una singular malaltia mental, per això decideix visitar un prestigiós psiquiatre que voldrà estudiar aquest inusitat cas en una sessió sorprenent on situacions inesperades s’alternaran amb les còmiques. El terapeuta voldrà resoldre l’enigma d’aquesta estranya patologia fent ús de sagacitat i imaginació portades tant a l’extrem que farà dubtar si el problema el té el pacient o el doctor.

La metodologia del terapeuta es transformarà en desconcert en el desenvolupament d’una sessió atípica que cap dels dos oblidarà. La dialèctica psiquiatre-pacient es barreja amb emoció, crueltat i, sobre tot, bon humor.

En Jaume Fàbregas (en Met) i en Jordi Ferragut (en Fut), són dos actors de dilatada experiència que han decidit fer tàndem a l’escenari en una obra desenfadada i original, on el contrast dels personatges i la complicitat dels intèrprets dibuixen somriures constants a la platea.