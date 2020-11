Vitaldent, compromesos amb la seguretat dels pacients

Vitaldent compleix en aquest 2020 30 anys jugant un paper protagonista en el sector odontològic a Espanya. 30 anys innovant i situant al pacient al centre, compromesos amb la cura de la seva salut dental i amb la qualitat dels seus serveis. Per això, innovació i pacient són les nostres palanques per aconseguir la confiança del pacient.

Com està afectant la pandèmia Covid 19 a Vitaldent Igualada i quines mesures s’estan adoptant per protegir els seus equips i pacients?

Les clíniques dentals sempre hem tingut dins de la nostra activitat protocols de seguretat i higiene molt exigents abans de l’COVID-19. La pandèmia ha fet que reforcem aquests protocols i seguretat en les nostres clíniques per protegir tant als nostres equips com a les nostres clíniques. Des del punt de vista de les instal·lacions hem incorporat barreres o elements físics i ambientals que minimitzin el risc de contagi i garanteixen la seguretat de tots: pantalles protectores a la recepció i despatxos, taules de vidre que suposen augmentar la distància de seguretat entre el pacient i el doctor durant la realització dels actes clínics … a més d’incrementar els EPIS que habitualment portaven els nostres odontòlegs i personal no sanitari i per descomptat estem aplicant un protocol de triatge previ en el qual a través d’un qüestionari previ i agendada la cita, al pacient se li facilitaran una sèrie d’instruccions que ha de seguir, com acudir només a la seva cita, no portar cap adorn o arribar puntual a la seva cita per evitar coincidir amb altres pacients. Per a això, hem dissenyat un sistema adequat de coordinació de cites que eviti en la mesura del possible la coincidència de pacients en sala d’espera i intenti citar els pacients per grups de risc: ancians al matí i nens a la tarda.

Uns protocols i protecció que s’apliquen i s’adapten a totes les fases: petició de cita (triatge previ), estada en clínica (distància de seguretat i cites esglaonades per garantir-la), i dins del gabinet durant el tractament preparant garantint la desinfecció de tot el espai entre pacient i pacient i per descomptat l’esterilització de tot el material necessari entre altres mesures

¿La seva clínica s’ha vist afectada per les limitacions de mobilitat de la ciutat?

Vitaldent desenvolupa la seva activitat en l’àmbit sanitari i per tant l’assistència als nostres pacients està considerada com una activitat essencial pel que els nostres centres estan oberts per cobrir aquest servei amb l’aplicació dels nostres Guia Preventiva Assistencial que eleva la protecció dels nostres pacients i empleats al màxim.

Tenint en compte totes aquestes mesures i que els seus clíniques estan obertes, és important que els pacients no posposin la cura de la seva salut bucodental?

Per descomptat. Recomanem que no es baixi la guàrdia pel que fa a la cura de la salut bucodental en cap moment i ara si és possible molt més. No només hem de mantenir una bona higiene bucal per reduir la càrrega viral de la nostra boca i evitar la propagació de virus, sinó també cal visitar el dentista per prevenir o tractar l’aparició de malalties periodontals. Això contribuirà al nostre bon estat de salut global, i a disminuir possibles complicacions.

És per això que, per contribuir a que els ciutadans tinguin la possibilitat de seguir acudint a el dentista de manera segura en Vitaldent mantenim obertes totes les nostres clíniques amb un exhaustiu protocol de seguretat post-Covid-19.

Vitaldent

Rambla Sant Isidre, 37; 08700 Igualada. Tel: 938047597

NUM REGISTRE SANITARI E08683011