Una nova plaga perjudica la collita d’ametlla de la Conca d’Òdena

La vespeta de l’ametller (Eurytoma amygdali) és una plaga poc coneguda per als que no estan immersos en el món de l’ametller, que causa cada vegada més pèrdues en la collita del sector, i la Conca d’Òdena no n’és una excepció .

Les primeres cites a Espanya són de fa més d’una dècada, mentre que a Catalunya es van detectar per primera vegada l’any 2019 a la Conca de Barberà, l’Urgell i les Garrigues. Des d’aleshores s’ha anat escampant, i fa dos anys ja va ser detectada en territori del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

Es tracta d’un himenòpter de color negre, en fase adulta, i amb marcades diferències entre sexes, que a la primavera pon ous als ametllons, un ou per ametlló. Dins l’ametlló neix una larva que s’alimenta d’aquesta ametlla immadura i hi passa l’estiu, la tardor i l’hivern.

Aquest fet provoca la mort d’aquella ametlla, que no es desenvolupa més i queda seca. A la primavera següent la vespa ja adulta surt de l’ametlla, fent un petit foradet, característic d’aquesta plaga.

Els tractaments per a la vespeta de l’ametller són poc efectius, i les afectacions a la collita són cada vegada majors. En un any com aquest, on el sector ja va quedar clarament afectat per les gelades tardanes, no és fins aquesta època on s’observen els fruits afectats per aquesta vespa, moment en el qual els productors d’ametlles poden detectar el grau d’afectació.

Els productors d’ametlles de l’Associació de productors de la Conca d’Òdena, esperen que es treballi en mesures per al control d’aquesta plaga, assumint que durant uns anys les collites seran incertes i més complexes, sobretot en les petites explotacions de secà que caracteritzen el nostre territori.