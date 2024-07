Un Carnaval d’estiu, protagonista de la Setmana de la Joventut de Vilanova del Camí

Del 24 al 28 de juliol Vilanova del Camí celebra la Setmana de la Joventut. El consell jove La Xispa amb el suport de la regidoria de Joventut ha preparat un programa d’actes que esperen engresqui al jovent del municipi i també animi a la participació d’amistats i joves de localitats veïnes. La regidora Alba Pérez es mostra molt satisfeta amb la feina feta per La Xispa i espera que la setmana d’actes sigui un èxit.

Nadine Ruiz Cobo, la presidenta de La Xispa des de fa quatre anys, Marta Santano Álvarez, membre de l’entitat també des de l’any 2019, i Dúnia Moutarabi Muñoz, la membre més recent (incorporada a l’entitat l’any passat) han presentat a Ràdio Nova el programa d’actes de la Setmana de la Joventut que arrenca aquest dimecres amb una remullada nocturna a la piscina de Can Titó, a partir de les 21h. Recorden que el jovent d’entre 12 i 13 anys ha d’anar acompanyat d’una persona adulta i el de més de 14 ha d’emplenar el full d’autorització. Cal assenyalar també, que l’aforament està limitat.

El programa continuarà dijous amb una proposta de teatre al carrer, a partir de les 20:30h a la Plaça del Mercat; divendres, amb una tarda gamer pensada per als amants dels videojocs, a partir de les 18h a Can Muscons, i dissabte serà el dia més intens, amb una tarda plena d’activitats: una masterclass de Dancehall, un Carnaval d’estiu, amenitzada amb la música de Police Line, i una nit de concert amb DK Muskarina. I diumenge a la tarda repetiran la proposta d’un Escape Room – com ja van fer l’any passat i que va tenir molt bona acollida -, enguany ambientada en Harry Potter, de les 16 a les 21h a Can Muscons.

Tots els detalls del programa d’actes es pot consultar a l’Instagram de La Xispa.

Des de La Xispa esperen que la Setmana de la Joventut tingui una bona rebuda, perquè s’ha ideat d’acord amb els interessos i preferències del jovent, a qui animen a provar les diferents activitats. El desig de l’entitat organitzadora, com explica la Dúnia, és fomentar comunitat i que el jovent pugui adquirir hàbits responsables i saludables entorn d’un temps d’oci i festiu. A més, volen enfortir el seu arrelament social dins la població.

I tot i que el programa d’aquesta edició els ha quedat ben acolorit i divers, ja estan pensant de cara al futur, com afirma la Nadine, en altres possibles activitats com ara una baixada d’andròmines, un correbars i o una bona gimcana, amb proves divertides.

El repte: la participació i l’arrelament

L’organització d’aquesta Setmana de la Joventut no ha estat fàcil, però des de La Xispa han posat totes les ganes i molta il·lusió. El principal repte, segons asseguren, ha estat tirar endavant els preparatius, perquè actualment no són gaires persones a l’associació. La Marta aprofitava per fer una crida a altres joves, a formar part de l’entitat.

És en aquest sentit, el de la participació, que la regidora Alba Pérez valorava de manera molt positiva la implicació actual de La Xispa en aquesta i altres activitats al municipi. La regidora es mostra molt satisfeta amb la col·laboració del grup que integra actualment el consell jove, “perquè aporten idees i s’impliquen en la programació dels actes en general”. Afirma que “la relació és fantàstica”.

La regidora reconeix que cal continuar fomentant la participació d’altres membres, perquè, com passa en totes les entitats, costa trobar-ne el relleu. És per això que anima el jovent vilanoví a passar a l’acció, “per poder dir la seva i prendre decisions en tots els aspectes relacionats amb les polítiques de joventut”.

El repte per Alba Pérez, que fa tot just un any que està al capdavant de la regidoria de Joventut, és també arrelar la Setmana de la Joventut, perquè sovint ha variat de dates. L’objectiu, doncs, és doble: “que La Xispa sigui reconeguda i que la festa es converteixi en referent a la comarca”.