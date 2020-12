Un hat-trick de Bernat Yeste permet la primera victòria a casa

IGUALADA RIGAT 3

CP CALAFELL 2

Les Comes va veure aquest dimecres a la nit la primera victòria a casa de l’Igualada RIGAT de tota la temporada, la segona de tota la lliga. Va ser en el partit de la cinquena jornada de lliga ajornat en el seu dia per la Covid. Els igualadins van haver de patir per superar un incòmode Calafell i ho van fer amb un hat-trick de Bernat Yeste, que manté el seu idil.li amb el gol i una aturada descomunal d Elagi Deitg en una FD a falta només de 2 minuts pel final.

El partit va ser molt travat. I ho demostra que la primera part va acabar sense gols, amb el zero a zero inicial i amb 3 i 8 faltes d’equip per Igualada i Calafell. Aquí hi hauria una de les claus del partit.

Només començar la segona part, es portaven només 10 segons de joc, Bernat Yeste va fer l’1 a 0 desviant un remat exterior de Bars. I la ratxa no s’acabaria aquí. Ell també va ser l’autor del 2 a 0 de FD després que els visitants fessin la seva 10a falta d’equip i l’entrenador del Calafell, Pere Varias, veiés una blava per protestar. El primer remat li va aturat Xano, el porter visitant, però en Bernat va caçar el rebot i va poder marcar el 2 a 0. Era el minut 6 i mig i l’IHC posava distància en el marcador.

El 2 a 0 va durar 8 minuts en l’electrònic. Oriol Palau va anotar el 2 a 1 amb un tir creuat a l’escaire que escurçava diferències i augmentava patiments.

Va haver de tornar a aparèixer un endolladíssim Bernat Yeste per fer el tercer i marcar el seu primer hat-trick com a jugador del primer equip. Va ser en una contra molt ben conduïda per Ton Baliu que Yeste va rematar de primera. Faltaven 7 minuts, que serien de patiment.

Tres minuts més tard, Romeu va marcar pel Calafell en una jugada afortunada perquè la bola li va rebotar a les cames. El patiment es multicplicava. Yeste va tenir l’oportunitat de signar un pòquer per la 15è falta del Calafell, però no va poder transformar la FD i l’angoixa encara va pujar un grau més. I ja va arribar al paroxisme quan un minut després, i ja només en faltaven un i vint-i-dos segons per acabar, els visitants van tenir també una FD. Podria haver estat l’empat. Però l’Elagi, que va tornar a ser un autèntic mur, va aturar el llançament de Mitjans, i també el segon remat, i va salvar els 3 punts.

Punts que, de tota manera, encara es van haver de gruar una mica més perquè els visitants van jugar amb 5 de pista durant l’últim minut. L’estratègia no els va donar resultat i els punts es van quedar per primera vegada aquesta temporada a les Comes. Ara l’IHC RIGAT, amb 7 punts al seu caseller, esperarà la visita del Mataró. Serà dissabte a les 7 de la tarda, a les Comes