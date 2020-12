Som-hi considera “insuficient” el Pressupost 2021 que se’ls ha proposat

El grup municipal d’Igualada Som-hi ha explicat en roda de premsa la seva posició davant el Pressupost 2021 que el govern de Junts per Igualada està treballant i ha traslladat a diversos grups polítics. La formació reclama que si el govern, en minoria, de veritat vol tirar endavant el nou Pressupost hauria d’incorporar diversos canvis respecte la proposta inicial.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “la proposta del govern és insuficient. Reclamem més política social per fer front a la situació de crisi de la pandèmia de la Covid-19 i que aquesta política sigui al servei de les persones que s’han quedat sense feina. Vivim una situació molt greu i l’Ajuntament ha de redoblar tots els seus esforços per estar al costat de les persones més vulnerables”.

En l’àmbit econòmic, Igualada Som-hi considera que “cal augmentar l’accent de la política per afavorir les compres locals al comerç de la ciutat del qual en viuen moltes famílies i que han estat colpejades pels mesos de tancament amb unes previsions incertes de cara el 2021”. Jordi Cuadras remarca que “el nostre comerç és el que dona vida i llum a la ciutat i cal estar, més que mai, al seu costat amb actuacions que puguin ser recollides al Pressupost”.

En la roda de premsa, Igualada Som-hi també ha recordat que el Pressupost del 2021 hauria d’incloure una important partida que no pot baixar del milió d’euros per iniciar el projecte de construcció dels pisos d’habitatge públic municipal de lloguer assequible que es posaran al servei de famílies amb dificultats per accedir a una vivenda: “És un dels punts que vam aconseguir introduir a l’anterior Pressupost i que reclamem que tingui continuïtat perquè el projecte sigui una realitat al solar del carrer de Sant Carles, 54, que ja està reservat per aquesta promoció”, remarca Jordi Cuadras.

Igualada Som-hi també vol incidir en l’àmbit de la lluita contra l’emergència climàtica i en la promoció d’una mobilitat sostenible, tal i com estan fent les ciutats de tot Europa: “És indispensable que el Pressupost contempli mesures per promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat i una major pacificació del centre de la ciutat al servei dels vianants, el comerç i els restaurants que vagi més enllà del que s’ha fet a Rambla”. En aquest àmbit, la formació també proposa dotar de partida, novament, el pla d’instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals i ampliar-ho a les comunitats de veïns.

Una altra de les prioritats d’Igualada Som-hi és l’actuació als barris. Jordi Cuadras detalla que “moltes zones d’Igualada es troben degradades. Falta de manteniment, de neteja i de vigilància policial. Això no pot ser i cal que el govern es posi les piles per dignificar totes les zones de la ciutat sense excepcions”.

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca destaca que “cal un Pressupost a l’alçada de les circumstàncies i per això lluitarem des d’Igualada Som-hi per condicionar-lo amb polítiques d’esquerres i progressistes al servei de la gent. El moment és greu i requereix, més que mai, capacitat d’acord i que les formacions polítiques donem exemple de que és possible l’acord si hi ha un benefici per la ciutadania. Demanem al govern que atengui les nostres demandes i sigui conscient de que es troba en minoria, ja que l’opció de prorrogar el Pressupost seria un error que la ciutat no es pot permetre”.