Un camí de vianants a la BV-1037 enllaça el nucli de Torredenuça amb el Pla de Rubió

La Diputació de Barcelona ha finalitzat l’eixamplament de la carretera BV-1037 i la implantació d’un itinerari de vianants al seu marge dret que permet connectar a peu el nucli de Torredenuça amb el Pla de Rubió.

L’objectiu de l’actuació ha estat millorar de la seguretat viària de la carretera amb la creació d’un itinerari per a vianants protegit i ampliant la calçada de la carretera per garantir una mobilitat, tant l’obligada com d’oci i lleure, entre els dos nuclis que es troben separats per 400 metres.

L’actuació ha tingut un pressupost de 482.130 euros, dels quals 307.969 euros han estat assumits directament per la Diputació de Barcelona i la resta, 174.161 euros a càrrec de l’Ajuntament de Rubió d’acord amb el conveni establert entre ambdues administracions, que també estipula que la Diputació de Barcelona s’encarregarà també de la seva conservació i manteniment.