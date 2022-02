Una vintena d’infants fan realitat les seves idees al Laboratori de lectura de la Biblioteca

Una vintena d’infants de 4 a 9 anys i les seves famílies van participar, divendres passat, al primer Laboratori de lectura de la Biblioteca Central d’Igualada. Amb el títol «Què en fas, d’una idea?», els nens i nenes van convertir-se en petits creadors per un dia, jugant amb elements com el fang, els troncs i les petxines.

El Laboratori de lectura va ser conduït per Daniel Rio Romo, que va començar la trobada llegint als nens un fragment de l’àlbum il·lustrat «Què en fas d’una idea?», amb text de Kobi Yamada i il·lustracions de Mae Besom. Els participants es van trobar amb una sala ambientada per a l’ocasió, amb música i llums relaxants, que els van servir per endinsar-se al joc creatiu que se’ls va proposar. Cadascun dels participants, primer amb els ulls tapats, va anar donant forma a la seva pròpia idea amb una bola de fang. Després la va anar polint jugant amb els elements naturals que va trobar escampats per la sala i, finalment, tots els participants van compartir les seves idees i de tot plegat en va sortir una creació col·lectiva ben original. Des de la Biblioteca valoren molt positivament aquest primer laboratori i volen agrair especialment als infants i famílies la seva implicació.

Els Laboratoris de lectura són una activitat per experimentar amb la lectura i l’art, en què els infants i els seus familiars comparteixen idees, projectes i creativitat. Es basen, doncs, en tres eixos bàsics: aprendre, compartir, innovar i cocrear a partir dels llibres i àlbums il·lustrats infantils.