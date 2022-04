Troballa d’un esquelet del segle VII dC a Sant Martí Sesgueioles

S’ha localitzat un esquelet humà d’uns 8-9 anys d’edat, situat a l’època tardoantiga (segles IV-VIII dC) a la zona de Vilallonga, a Sant Martí Sesgueioles. La troballa ha estat possible a través del projecte de recuperació històrica del municipi, a través del qual l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles està treballant en els jaciments de la Necòpolis Medieval i Pla de la Tomassa del municipi, entre d’altres.

Amb el temporal Glòria de l’any 2019, una part del cingle de la necròpolis de Vilallonga es va desprendre revelant una nova tomba de la qual no es tenia constància. Per tal de conèixer els seus orígens, el passat 2021 l’ajuntament de Sant Martí Sesgueioles va procedir a la contractació de l’empresa Antequem SL, encarregada de realitzar els treballs d’excavació i documentació de l’individu localitzat.

Amb aquesta intervenció, es van poder identificar les restes òssies d’un individu d’uns 8–9 anys d’edat. Per aquesta nova excavació es va utilitzar el mètode de datació de l’esquelet per radiocarboni (C-14), que va permetre ubicar-lo cronològicament vers el segle VII dC, en època tardoantiga. Tradicionalment no s’ha parlat massa d’aquesta època ja que molts autors la plantejaven com edat medieval, tot i així aquest inici de l’edat medieval s’està veient que té més a veure amb el precedent romà que amb el medievalisme dels anys següents.

Diferents troballes intueixen l’existència d’un poblat anterior al Castell de Vilallonga

Aquesta troballa posa èmfasi sobre un possible poblament anterior, del qual s’han obtingut varies pistes que concorden i que s’ubiquen en un temps i un espai determinats. A part de la datació de la tomba, altres troballes coincideixen amb aquest poblat anterior.

De fet, Mn. Mirambell (1761 – 1823), mossèn de Sant Martí Sesgueioles que va elaborar un gran arxiu històric, va esmentar aquest assentament al 1798 en l’edició del seu mapa, confirmant que “al lloc del castell de Vilallonga s’hi podia veure una torre feta «a l’estil dels romans»”.

Coincidint amb aquesta informació, durant les excavacions del castell de Vilallonga, l’any 2021, es van poder localitzar vàries pedres reutilitzades a la torre d’alguna edificació més antiga, amb un forat de polleguera i varis encaixos de cua d’oreneta, típicament romans per rebre grapes. Aquestes pedres, totes descontextualitzades, ja van donar informació del precedent de Vilallonga, malgrat encara no estigui datat amb precisió.

A aquesta troballa s’hi suma la d’una fíbula de bronze, de tipologia similar a les referents tardoantigues, en principi descontextualitzada ja que es va localitzar dins del farciment d’un mur adjacent a la torre del Castell. Per aquest estiu se’n preveu una intervenció.

A part d’aquestes troballes també hi podem sumar la localització d’una via empedrada que, a falta d’estudis o excavacions que s’estan treballant per aconseguir, podria pertànyer a algun moment anterior al medievalisme, ja que en època medieval s’utilitzaven altres camins ja localitzats.

Identificació i prospecció del jaciment del Pla de la Tomassa

En el mateix marc de la campanya de la Necròpolis Medieval de Sant Martí Sesgueioles, també s’està treballant en la identificació i prospecció del jaciment del Pla de la Tomassa, un jaciment que encara s’està estudiant i que es preveu que es pugui seguir excavant durant aquest any.

Aquesta intervenció va permetre la localització de dues estructures, absents de material, que compten amb similituds clares amb el jaciment de Vilaclara, a Castellfollit del Boix, un jaciment de característiques molt similars datat a la mateixa franja cronològica que l’esquelet trobat.

Amb totes aquestes troballes, es pot veure que les diferents troballes cada cop són més clares i que de mica en mica s’està omplint aquest buit de coneixement d’una època molt poc estudiada. Tot i així, encara falten molts estudis per fer i molts petits fragments per unir en aquesta zona de Vilallonga que cada dia ens dóna, arqueològicament parlant, més sorpreses i millors. La voluntat de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles és seguir treballant a nivell patrimonial, per tal de descobrir la història amagada en el territori.