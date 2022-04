La VolCat puja de categoria i espera acollir fins a 800 participants

Igualada serà novament el punt de sortida i arribada de la 17a edició de la Volcat, que durant els dies de Setmana Santa portarà a la comarca 800 corredors, professionals i afeccionats, que descobriran els paisatges i camins que la comarca de l’Anoia ofereix per practicar la BTT.

La prova, que es disputarà en quatre etapes del 14 al 16 d’abril, suma més de 200km i un desnivell positiu de més de 5000m. Aquesta edició de la Volcat ja compta amb 600 inscrits, de 25 països diferents, i s’espera a què arribin a ser 800 i alguns dels millors ciclistes masculins i femenins ja han confirmat la seva assistència.

Albert Balcells, responsable d’Ocisport, ha explicat que la principal novetat d’aquesta prova és el fet que de nivell dins del rànquing internacional i serà UCI S1. Balcells ha comentat que per als ciclistes professionals que busquen més punts per a la classificació aquest “és un incentiu molt important que fa que ja tinguem confirmats grans atletes com la vigent campiona d’Europa, Natalia Fischer”.

Carles Carol, responsable de la sectorial de turisme de la Unió Empresarial de l’Anoia, ha posat en valor l’atracció que suposa aquesta cursa que “és un important motor econòmic per l’Anoia a nivell turístic arribant a un impacte econòmic d’un milió d’euros i una repercussió mediàtica de dos milions d’euros”. Carol ha posat de relleu la importància de crear esdeveniments per potenciar el turisme i el comerç de la capital de l’Anoia.

En la mateixa línia, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha valorat l’atracció d’aquesta prova pel territori com ja s’ha vist durant les anteriors edicions. Castells ha explicat que per aquelles dates “ja hi ha plens tots els establiments de la comarca de l’Anoia” i ha afegit que de cara a l’any vinet “l’Alberg de Cal Maco se sumarà a aquesta oferta i acollirà participants de la Volcat”.

Pere Vilà, director de la Fundació UFEC, ha explicat una de les novetats d’aquest any com és la retransmissió en directe de l’última prova, “l’eliminator”, en què els 20 millors homes i les 10 millors dones es batran en una cursa per eliminació, al voltant del Parc Central i es podran seguir en directe, de forma gratuïta, per la plataforma Esport Plus TV. Vilà, ha assegurat que aquest fet “multiplicarà el seguiment d’aquesta prova arribant encara a molts més seguidors d’aquest final espectacular i eliminatori”.

Etapa 1 – 40 Km 1000m+

Amb sortida a l’epicentre del festival, el grup de ciclistes es desplaçarà cap a la localitat de Santa Margarida de Montbui. Agafant una primera pista de pujada, els participants podran gaudir de la primera secció serpentina. Ja arribats al KM14 iniciaran el primer corriol fins a Coll Bas. Just abans d’arriba a Coll Bas el traçat ens portarà per una carena bonica que ens transportarà cap a una trialera just abans de l’avituallament d’equips (KM24). Arribats a aquest punt, comença un tram espectacular de paratges per la riera de Carme, la famosa LLUNA i tres trams tècnics de tornada a Igualada que faran les delícies dels participants. Caldrà reservar forces perquè al KM32 començarà l’última pujada per arribar a Igualada i la línia de meta de la primera etapa 2022.

Etapa 2 – 66 Km 1670m+

Sortida des d’Igualada per endinsar-se al camí de Can Roca on hi trobarem els grans boscos de Rossinyol que transportaran als ciclistes per un primer corriol. Superat el primer terç de l’etapa s’entra a un zona molt verge per arribar fins al primer avituallament d’equips (KM 25). Des d’aquell moment s’encara una zona bonica per començar una trialera de baixada a ca n’Aguilera. Sense acabar de baixar, es tornarà a ascendir cap als boscos de corriols tapats de la zona de la Font del Ferro. Un cop al punt més alt de la ruta (KM 39), s’estrena un corriol inèdit a la VolCAT. 4 quilòmetres de descens variat amb unes espectaculars vistes a Montserrat que ens portaran fins als dominis d’El bruc. Segon avituallament d’equips al KM49 i quedarà una secció final amb una gran pujada, però sobretot zones de descens que s’hauran de traçar a la perfecció.

Etapa 3 – 60 KM 1300m+

Jornada de corriols per recordar. Sortida direcció Santa Margarida de Monbui que farà guanyar alçada als participants. Dosificar bé els esforços fins al KM16 serà clau per aguantar tota l’etapa. Aviat trobarem el primer de l’infinitat de senders direcció a la Fou de Tous, un tram molt dens de vegetació que meravellarà als presents. Un cop arribats a aquell punt, primer avituallament d’equips per agafar forces i endinsar-se pel Territori Panna. Un espectacle ciclista que compta amb trams increïbles de baixada. Descobriràs perquè la VolCAT és la Terra de la BTT. Al KM43,5 tornem a trobar l’avituallament d’equips que ja ens encamina cap a Igualada passant per sota les obagues de la Tossa de Montbui. Una etapa que no deixa indiferent.

Etapa 4 – 38Km 1000m+

Últim esforç per assolir la fita del 2022. Sortida d’Igualada direcció al camí de can Roca per pujar fins als Molins. Unes vistes impressionants per tancar quatre dies de BTT i iniciar l’espectacle final de corriols i trialeres del Morro Curt a Sant Pere d’Ardesa, l’Aixafarrocs i l’obaga de can Bertran per arribar a l’avituallament d’equips del Pla de Rubió al KM17. Una tornada ràpida pels plans de l’Espelt ens portarà de nou a Igualada per arribar per l’anella verda de la riera d’Òdena. La prova acabarà amb l’Eliminator.