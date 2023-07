Tot a punt per celebrar la Festa de Santa Magdalena de Masquefa

Masquefa ja ho té tot a punt per a la Festa Major de Santa Magdalena. Durant tot el mes de juliol la vila tornarà a engalanar-se per a celebrar un dels esdeveniments més esperats per a tots els veïns i que enguany arriba amb una cinquantena de propostes lúdiques, esportives i culturals per a tots els públics.

Per a l’ocasió, l’Ajuntament de Masquefa -amb la col·laboració del teixit associatiu local- ha preparat un programa d’actes ambiciós, divers i on no hi faltaran activitats com el Masquefa en Blanc, els torneigs esportius, exposicions, animació infantil, sardanes, concerts, inflables, ball de bastons, gegants, diables, ball… La programació completa es pot consultar en la web del consistori.

Festa a tots els barris

Roger Vázquez, alcalde de Masquefa i regidor de Cultura, fa una crida a la participació i destaca que “la Festa Major de Santa Magdalena, com la de Sant Isidre, la de La Beguda Alta i la dels nostres barris, ha de ser, per sobre de tot, una festivitat amb un marcat to popular. Un punt de trobada per a tota la població, en què tothom s’hi senti representat i hi trobi propostes d’interès. I amb aquesta vocació neix el programa d’activitats que us presentem. Un programa molt ampli i divers que respecta, dignifica i treu a relluir el bo i millor de la nostra identitat, idiosincràsia i cultura com a poble”.

Una Festa Major saludable i sense sexismes

L’Ajuntament torna a apostar per garantir i promoure una festivitat lliure d’agressions sexuals i comportaments sexistes i plenament saludable. Per tot plegat, en les festes nocturnes del pati de La Fàbrica Rogelio Rojo s’habilitarà un Punt Lila les nits del 20, 21, i 22 de juliol als voltants dels concerts.

A més, el programa de Festa Major també incorpora enguany un apartat amb informació d’interès i consells destinats a tots els veïns, així com un codi QR on es podran consultar les afectacions en el trànsit. Que l’alcohol -i les drogues- no t’arruïnin la festa!