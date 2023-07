Els Hostalets de Pierola també està de Festa Major

En un cap de setmana amb diverses Festes Majors arreu de la comarca, a Els Hostalets de Pierola també estan de festa des d’aquest dijous i fins dimarts. Avui divendres, per exemple, és dia de dòmino, correfoc i nit de concerts, entre altres activitats.

Ahir dijous 20 de juliol va arrencar la Festa Major amb l’acte on es podien adquirir les samarretes exclusives de l’edició d’enguany i un got. El pregó va anar a càrrec dels Ximplets dels Hostalets que enguany celebraven 5 anys des de la fundació del projecte Tradicions. A la plaça del Dr. Conde van tenir lloc els balls tradicionals i, seguidament, el sopar de carmanyola amb una gran assistència i el bingo popular organitzat i cantat per l’Arc Juvenil.

Es pot consultar tot el programa de la Festa Major dels Hostalets de Pierola a la web de l’ajuntament.