“La Festa Major és una celebració per a tota la família i volem que gaudeixin de Montbui i de la cultura”

Santa Margarida de Montbui viu, com cada any, un juliol ple d’activitats. La primera setmana del mes el municipi va celebrar la Festa de la Joventut i aquest cap de setmana es prepara per als plats forts de la Festa Major 2023. Parlem amb Sara Bergantiño, l’actual regidora de Cultura i Festes de Montbui.

Com es presenta la Festa Major d’enguany?

De moment, amb molta calor i molta feina (riu). Aquest any els actes se celebraran en espais nous a demanda dels veïns; per exemple el concert estrella sempre es feia davant de l’Ajuntament i enguany allà no hi haurà escenari. La gent gran em deia que allà fa pendent, i és clar, no podien ballar bé o gaudir dels espectacles còmodament. Aprofitant els refugis climàtics farem les activitats per a la gent gran a l’edifici de Mont-Àgora, això els permetrà estar fresquets, venir més d’hora i disposaran d’un servei de bar de l’Associació de Montgats. Com a novetat hi haurà també dues barres més al Montmercat de l’Hoquei Montbui i de la U.D. San Mauro. En aquest espai farem els concerts i les actuacions perquè ens permet fer un nexe d’unió amb el centre del municipi i és un terreny preparat, gran i pla. La Festa Major és una celebració familiar i volem que tothom la pugui gaudir de la millor manera possible.

Quin és el plat fort de la Festa Major?

Montbui sempre ha tingut grans concerts i aquest any el plat fort és l’actuació de La Húngara, dissabte a les 23:00 h. Cada any hem intentat variar els gèneres musicals dels concerts de Festa Major, però el flamenc agrada molt als nostres veïns i ja tocava un concert així. La Húngara és una gran artista que ara ha estat als Grammys Latinos i té noves cançons d’èxit amb cantants com C.Tangana. De moment, la gent està contenta i té ganes de veure el concert. Un altre concert que repetim perquè l’any passat va tenir un èxit brutal és el del grup Star Ways, una banda espectacular que versiona cançons de tota la vida amb diferents gèneres musicals. També tindrem DJs. Cal recordar que els actes de la Festa Major i els concerts són sempre gratuïts perquè volem que siguin per a tothom.

Qui col·labora per organitzar la Festa Major?

Al Nucli Antic, tenim la Margarida, sense ells és impossible, ho mouen tot i treballen moltíssim. Al municipi tenim Viu la Festa, un grup de voluntaris que ens ajuden a preparar i moure la cultura durant tot l’any. Les entitats que treballen les barres també són de molta ajuda, a més organitzen activitats que completen el programa d’actes com ara torneig de futbol, torneig d’escacs, actuacions de ball, tallers…

Montbui ha perdut la tradició d’escollir Pubilla i Hereu.

Sí, és una tradició que no ens acaba d’agradar, crec que és molt patriarcal. No és que no vulguem tenir una figura que representi a Montbui, però li hem de donar una volta. No dic que els altres no ho puguin fer, però a nosaltres és una figura que no ens agrada. A més, els últims anys només hi havia Pubilla i Hereus, no. En general, és molt difícil trobar joves que vulguin ser Pubilles i Hereus. La joventut pensa en altres coses i molts tenen vergonya. Hem de repensar-ho, tot plegat.

El pregó, un èxit.

El pregó és una tradició de cultura catalana que ens agrada molt, i és el tercer que celebra Montbui. Enguany els pregoners van ser els actors i actrius de l’obra Pròxima estació: Catalunya. Va ser molt divertit i diferent i el vam celebrar després de la Cercavila de Festa Major.

Quin serà l’acte de cloenda de la Festa Major?

Ens agraden els focs artificials, però cada any tenim problemes i moltes vegades en l’últim moment no els poden llançar per les altes temperatures o altres problemes.

De tota manera, com que és un acte que els veïns esperen, aquest any farem una actuació nova, original i personalitzada amb làsers i llums sense pirotècnia.

També pensem que, a més a més de contribuir al medi ambient, serà un espectacle sense perjudicar els animals o als infants amb TEA.

No volem deixar de fer un acte de cloenda especial i hem buscat una alternativament potent.

Les firetes, com sempre, al Passeig Catalunya, oi?

Sí. És el millor espai per fer-ho. Queda a prop de totes les activitats, és nou i està en bones condicions per anar amb canalla, carros de nadó, gent gran… Els firaires també prefereixen aquest espai i en definitiva, tots els veïns ja saben que la fira va allà i aprofiten per passejar. Caminar per aquesta zona en Festa Major ens fa sentir orgullosos de l’espai tan maco que té Montbui.

Quin és l’acte que més t’agrada de la Festa Major?

Jo soc molt de ballar, però també m’agraden molt els actes culturals, com els que organitzen des de la colla dels gegants Xaragall, que està fent molt bona feina perquè els nens i la gent conegui als gegants.

Del Nucli Antic m’agraden molt els dracs, tot i que el foc em fa una mica de por (riu), però l’ambient i els tambors és fantàstic.