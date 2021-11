Toni Prat torna a ser reconegut com un dels millors advocats d’Espanya

L’igualadí Toni Prat Jorba ha estat reconegut com un dels millors advocats de l’Estat espanyol, segons la prestigiosa guia nordamericana Best Lawyers. És el quart any consecutiu que Prat rep aquesta distinció, després dels anys 2018,2019 i 2020. A l’igualadí, se’l menciona dins la categoria de Dret Fiscal.

Toni Prat és soci d’Andersen i membre de l’Advisory Council i European Regional Board d’Andersen Global. També exerceix com a Director de Departament Fiscal de l’oficina de Barcelona i té més de 20 anys d’experiència professional.

Té experiència en assessorament fiscal, dret mercantil i societari, capital privat. Al llarg de la seva carrera, ha assessorat a empreses de diferents sectors; industrial i de producció, energia i eficiència energètica, sports & entertainment, tecnològic, comerç electrònic, salut, financer i de consultoria, entre d’altres.

Per la seva banda, Andersen Tax & Legal és firma espanyola d’Andersen Global, una associació internacional composta per professionals fiscals i legals a tot el món. Establerta el 2013 per la firma membre Andersen Tax LLC, Andersen Global compta avui amb més de 2.500 professionals i té presència a 79 localitzacions a través de les seves firmes membre i firmes col·laboradores.