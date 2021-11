Igualada rep la visita dels representants de les ciutats agermanades

Aquest passat cap de setmana, diversos representants institucionals de les ciutats agermanades amb Igualada van visitar la capital de l’Anoia en una trobada conjunta de coneixement i treball. Els assistents van aprofitar aquesta cita per enfortir lligams entre les ciutats i per conèixer de prop Igualada i la cultura catalana.

La trobada va comptar amb representants de les quatre ciutats agermanades amb Igualada: Lecco (Itàlia), Guimaraes (Portugal), Aksakovo (Bulgària) i Mont-Luçon (França). Dissabte al matí, es va fer un acte de benvinguda a tots els representants de les ciutats a la Sala de Plens de l’Ajuntament Igualadí. Marc Castells, alcalde d’Igualada, va saludar a les diverses delegacions i va valorar molt positivament “les sinèrgies que han sorgit i seguiran sorgint en diversos projectes d’intercanvi amb les ciutats agermanades”. Castells també va celebrar que la situació actual hagi permès tornar a reprendre aquestes trobades després de la complexa situació provocada per la Covid que va aturar les visites durant dos anys.

Després de la la rebuda institucional les diverses delegacions de les ciutats agermanades van visitar el nou edifici de l’Igualada Fashion Lab que es va inaugurar-se la setmana passada. El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, va ser l’encarregat de mostrar les instal·lacions d’aquest hub per la innovació i la formació tèxtil. Marcè va ensenyar als visitants les aules, el taller de maquinària i la sala de mostres.

També es va explicar als representants institucionals la importància històrica de l’edifici fabril on es troba aquest equipament, l’antiga fabrica Vives Vidal, que va ser un dels puntals de la indústria del gènere de punt a la ciutat. Ara, aquest nou equipament serà un revulsiu per la formació en aquest sector i una clara aposta per la internacionalització i la innovació en la producció. Seguidament es va fer una visita a Monsterrat per descobrir part de la història i tradició de Catalunya.

Diumenge els representants de les ciutats agermanades van acompanyar als membres del consistori a la 26a entrega dels Premis Ciutat Igualada que ha tingut lloc al Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí.