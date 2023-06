Toni Bou aconsegueix un nou doblet a Andorra

Amb el trial d’Andorra, el mundial de trial a l’aire lliure superava l’equador del campionat. Toni Bou aconseguia dos triomfs a casa seva i es comença a clarificar, una vegada més, el liderat del pilot anoienc.

A l’acabar el trial, el pilot pierenc comentava: “Estic molt content, ha estat un cap de setmana rodó per a nosaltres no sols per les victòries, sinó per com m’he sentit amb la moto. L’equip ha fet un treball increïble, a Andorra sempre és complicat per l’altura, així que, vull donar les gràcies a tots. L’objectiu en la següent carrera, a Itàlia, serà estar sempre el més amunt possible, arribar en bones condicions físiques i lluitar per aquest campionat, que serà estret fins al final”

<