Ton Baliu anuncia la seva retirada a final de temporada

El capità de l’Igualada Rigat, Ton Baliu, va anunciar el passat divendres, a través de les xarxes socials, que es retirarà quan acabi aquesta temporada. En un escrit publicat a Twitter, Baliu explicava que “deixo l’hoquei perquè ja no puc més, no soc feliç jugant, no em diverteixo com ho havia fet sempre, guanyant, perdent, patint pel club de la meva vida”.

En la seva carta pública, el capità arlequinat es mostra frustrat per tot allò que ha hagut d’anar suportant fora de la pista i que després d’anys aguantant-ho, “ja pesa massa i necessito treure’m aquest pes de sobre”, explica.

Tot i aquest final complicat, Baliu també recorda que els anys de jugador professional han estat molt bons i comenta que “estaré encantat si qualsevol dels nous camins que se m’obrirà a partir d’ara sigui la meitat de bonic del que ho ha estat l’hoquei”.

L’igualadí també aprofita la carta per donar les gràcies a totes les persones que s’ha trobat pel camí en tots aquesta anys a l’hoquei i també als dos clubs on ha militat, el Porto i, com no, l’Igualada HC, on es va formar com a esportista i on ha jugat en el primer equip durant 14 temporades.