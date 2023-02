Som-hi proposa fer una bolera i altres equipaments juvenils al costat del Parc Central

El candidat a l’alcaldia d’Igualada, Jordi Cuadras, ha presentat la proposta de crear un Espai d’Oci per Joves a l’Avinguda de Catalunya, al costat del Parc Central. La proposta d’Igualada Som-hi consisteix en un equipament que garantiria una oferta d’oci pels joves de la ciutat, ja que en aquests moments aquesta és una preocupació de molts joves i les seves famílies.

Jordi Cuadras explica que “hi ha un consens entre els joves d’Igualada i les seves famílies que falta un espai d’oci per ells. Hem escoltat aquesta reivindicació i presentem el projecte que la convertirà en una realitat si governem Igualada a partir del 28 de maig: l’Espai d’Oci per Joves. Proposem aquest espai per donar resposta a aquesta necessitat i perquè les polítiques per la gent jove seran una prioritat per nosaltres”.

L’Espai d’Oci per Joves que proposa Igualada Som-hi estaria ubicat a l’avinguda de Catalunya, al costat del Parc Central, als terrenys que ara hi ha lliures davant de la rotonda del carrer Lleida i el carrer França. L’equipament inclouria diferents instal·lacions com una bolera, una sala de jocs, un espai de videojocs i realitat virtual, una sala d’actes adaptada per fer-hi concerts o festes en horari de tarda i elements urbans per practicar un esport en alça entre la gent jove de superar obstacles amb acrobàcies anomenat “parkour”.

L’equipament també permetria organitzar algunes festes puntuals dirigides a joves menors d’edat en dates assenyalades com Cap d’Any o Carnaval. La proposta de Jordi Cuadras és que l’Espai d’Oci per Joves inclogui, també, un seguit de sales perquè entre setmana pugui acollir tallers adaptats a la gent jove o assajos de grups de música jove d’Igualada.

Jordi Cuadras remarca que “amb aquest Espai d’Oci per Joves que proposem estarem oferint un oci per la gent jove de la nostra ciutat i farem que gaudeixin d’Igualada. Tenim molt clar que si la gent jove no s’ho passa bé a Igualada, no estimaran la ciutat i no s’hi voldran quedar. De fet, segons dades del mateix Ajuntament, un 45% dels joves volen marxar d’Igualada. Això no pot ser. Cal fer moltes polítiques i una d’elles és la d’oci, per això hem ideat i proposem aquest projecte. No volem que els joves, tant si són menors com majors d’edat, hagin d’anar a altres ciutats per tenir oci, volem que el trobin a Igualada”.

Trobada amb joves el dissabte 25 al Mercatto

Per tal d’escoltar més idees que tinguin els joves d’Igualada per incloure a la proposta de l’Espai d’Oci per Joves, el candidat Jordi Cuadras convida els joves de la ciutat el dissabte 25 de febrer, a les 19h, al bar Mercatto de la plaça de l’Ajuntament.