Joan Mateu és escollit nou president de la Unió Empresarial de l’Anoia

La Unió Empresarial de l’Anoia ha celebrat aquest dimarts l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que tenia com a ordre del dia la presentació de la memòria 2022, la presentació de l’estat de comptes del 2022 i el pressupost del 2023; i tot seguit, ha tingut lloc també l’Assemblea General Extraordinària de la UEA per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva i President per al mandat 2023-2027.

Atès que només s’ha presentat una sola candidatura, l’Assemblea ha escollit, per unanimitat dels assistents, a Joan Mateu com a nou president de la Unió Empresarial de l’Anoia, després de cinc anys de mandat de Joan Domènech i sense presentar-se cap objecció al respecte.

El fins ara president de la UEA, Joan Domènech, ha tingut unes paraules d’agraïment als socis, col·laboradors, membres de Junta i l’equip tècnic de la Unió Empresarial de l’Anoia; especialment, per la confiança dipositada a l’entitat durant pandèmia de la Covid: “Vam viure una època molt convulsa, difícil i que esperem no repetir mai més; i on vam fer tot el possible per tirar endavant la comarca”. Domènech ha destacat que tots aquests anys, “ens han ratificat com a entitat empresarial de referència. Tot això ha estat possible gràcies a tots els ens, organismes, entitats públiques i privades, empreses, autònoms, professionals col·laboradors, Junta Directiva, equip tècnic que ha fet possible aquest treball conjunt i en equip. Una col·laboració que permet continuar impulsant iniciatives i accions per ajudar al teixit empresarial anoienc”.

Aquest 2022, la UEA ha organitzat més d’una trentena d’actes i jornades per donar suport i acompanyar a les empreses, també per oferir-ne un espai de relació; s’han adherit 30 noves empreses associades a l’entitat; 206 persones s’han format a través de l’entitat; s’han impartit 13 cursos amb un total de 326 hores de formació; s’han gestionat 135 ofertes a través de la Borsa de Treball de la UEA; 27 persones han estat inserides a empreses de la comarca gràcies a aquesta borsa i 17 persones, en situació d’atur i majors de 30 anys, han estat inserides a empreses mitjançant el programa de formació i inserció laboral que disposa l’entitat, el programa 30+, entre altres.

Per la seva banda, el nou president de l’entitat, Joan Mateu, entoma el càrrec de president amb una Junta Directiva força renovada i il·lusionada per poder contribuir en el benefici i progrés econòmic i social del territori: “Amb la nova Junta volem continuar amb la mateixa línia marcada en aquests darrers, volem consolidar la UEA”. En aquesta línia, el president Joan Mateu ha destacat els diversos eixos de treball, on la UEA continuarà posant el focus al costat de l’empresa; créixer en massa social; estar al costat de tots els sectors econòmics; per la consolidació i creixement industrial a l’Anoia; i treballar per les necessitats de professionals i suport a l’educació de la comarca, entre altres.

Joan Mateu, un empresari molt compromès amb el teixit empresarial i social del territori

El nou president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, és també president de l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC) -una entitat que vetlla per la millora de l’estat i conservació del polígon- des de l’any 2017 i president del Rotary Club Igualada 2020-21, una fundació que treballa i realitza diverses accions per combatre la pobresa, l’analfabetisme i la nutrició.

Fins ara, ha sigut també el vicepresident de la Unió Empresarial de l’Anoia en el mandat de Joan Domènech (2018-2023). Joan Mateu és enginyer tècnic en Química Industrial per la UPC i CEO de l’empresa igualadina Labin, una empresa fundada l’any 1948 i que és pionera en la fabricació i comercialització de productes per a la nutrició vegetal. Amb més de 75 anys de trajectòria, la companyia -amb presència en més de 40 països d’arreu del món- ha esdevingut una de les primeres marques del sector al mercat nacional i internacional per a la qualitat i innovació de les seves solucions per millorar la nutrició, salut i control preventiu de malalties de les plantes i cultius.

La Junta Directiva que l’acompanyarà en aquest nou mandat estarà formada per quinze empresaris/es de la comarca: Susana Roselló (Culture&Values), Míriam Pujol (Calaf Grup), Xavier Badia (Curtidos Badia), Jose Luis Torres (Leather Química), Joan Tristany (Tristany i Trull), Jordi Bernadet (Transports Bernadet), Aïda Torrens (Ètica i Responsabilitat Corporatives), Antonio Egea (TEX51), Josep Parera (Instal·lacions Parera), David Castel (Cartrobox), Néstor Ramírez (ABC Leather), Toni Garcia (Guga Dreams), Anna Vilarrubias (English & Tea) i Mariano Mestres (Centre de Gestió Mediambiental).