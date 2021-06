Som-hi commemora el dia de l’Orgull LGTBI amb un acte al Parc de l’Estació

Igualada Som-hi ha celebrat el Dia de l’Orgull LGTBI amb un vespre de reflexió i memòria al Parc de l’Estació Vella. La trobada ha servit per mostrar una ciutat diversa i reivindicar els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i totes les persones del col·lectiu. L’acte ha comptat amb la xerrada d’un dels membres de la formació progressista, Manel Terrón, que ha explicat el seu testimoni com un dels organitzadors de la primera manifestació gai a Barcelona al 1977. Al llarg de la seva intervenció, Terrón ha desgranat els inicis del moviment en plena dictadura i de com es va començar a gestar la lluita per l’alliberament. També ha remarcat la necessitat de visualitzar, encara avui, el col·lectiu en tots els àmbits i fer front a qualsevol discriminació o violència.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat que “l’acte que estem fent avui és un empoderament i una visualització del col·lectiu LGTBI a la nostra ciutat. Posem en valor aquesta Igualada diversa que volem que sigui de plena llibertat i sense cap tipus de discriminació”. Un dels elements de l’acte ha estat un mural de desitjos i frases relacionades amb la lluita LGTBI que les persones que hi han participat han anat omplint de paraules com “llibertat”, “estima com vulguis” o “lluita” i també s’ha pogut escoltar el testimoni, entre d’altres, d’una mare d’un fill trans.

La formació integrada per PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta durant la campanya electoral va proposar crear un Centre LGTBI per a ser un espai de suport i lluita, una regidora de Feminisme i LGTBI per promoure polítiques transversals a tot l’Ajuntament que treballin per la igualtat i la diversitat i crear el Consell Municipal LGTBI com a espai de participació per a pactar i impulsar accions pel col·lectiu.