Aquest divendres a la tarda s’ha inaugurat el Festival FineArt. Ramon Muntaner, director del festival, ha iniciat l’acte de presentació donant les gràcies a tots els col·laboradors, fotògrafs i a l’Ajuntament d’Igualada per fer-ho possible un cop més. Assegura que el FineArt és una forma de demostrar la bona fotografia i on “flueix amor per la bellesa, la cultura i el compromís personal”.

Muntaner ha volgut recordar com l’edició passada es va veure afectada per la Covid-19 i diu que la situació actual els ha fet treballar més per proporcionar un espai i una il·luminació adient perquè les obres dels fotògrafs llueixin per si mateixes.

Seguidament ha estat el torn del Ramon Mascaró, president de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, entitat que aquest any celebra el seu 90è aniversari. Mascaró ha fet un recull de la història i el recorregut de l’AFI, tot recordant els inicis del projecte del festival l’any 2012.

Finament, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha finalitzat l’acte agraint un cop més la participació de totes les persones involucrades que han fet possible el festival. Ha afegit que d’una ciutat no s’ha de valorar únicament el PIB i la renda per càpita, sinó també activitats com aquesta.

Enguany es podran visitar les exposicions als diferents espais habilitats amb cita prèvia, o bé, amb aforament limitat fins al 21 de març.