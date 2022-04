Sense pediatra al CAP

La darrera setmana hem vist com el govern de la nostra ciutat celebrava que les oficines del departament de Salut a la Vegueria del Penedès se situïn a Igualada. No sé si és motiu de celebració treure pit d’aquesta notícia mentre a Igualada tenim un CAP sense Pediatria. El que cal reclamar al departament de Salut és que presti tots els serveis a la nostra ciutat com cal, més enllà de si ens porta les oficines o no de la seva delegació. Conformar-se amb les engrunes mentre ens treuen part del pa sencer, no és defensar Igualada.

I és que ja fa massa mesos que les famílies adscrites al CAP de l’Estació estan obligades a anar fins a Vilanova del Camí per visitar els seus fills i filles. No podem acceptar que aquest servei hagi desaparegut d’aquest centre d’atenció primària de la nostra ciutat. Parlant amb les famílies afectades, sabem que n’hi ha que no disposen de vehicle propi per anar a visitar-se a Vilanova i altres no tenen els recursos econòmics necessaris com per assumir els 6,80 o 8,80 euros d’anada i tornada que costa el transport públic en tren o autobús.

A això hi afegim el greuge que representa que dins d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a un altre, vulgui dir tenir pediatria o no tenir-ne i haver d’anar a un altre municipi per ser atès, ja que el CAP Igualada Nord de les Comes sí que en té. Cal que totes les famílies siguin tractades per igual i tinguin accés als mateixos serveis dins una mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri o a un altre.

La situació no pot seguir així perquè s’està trencant la igualtat en l’accés a aquest servei i els serveis públics han de garantir, precisament, aquesta igualtat. Per això des del grup d’Igualada Som-hi hem fet diferents tràmits per fer sentir la reclamació i demanar a la Generalitat el retorn de la Pediatria al CAP de l’Estació. Primer amb una moció que vam portar al Ple de l’Ajuntament que va ser votada per tots els grups, excepte pel govern de Marc Castells que inexplicablement no hi va donar suport. I en segon lloc al Parlament, on en les properes setmanes es debatrà i votarà la proposta que vam presentar al mes de febrer per instar el retorn de la Pediatria.

Si algun servei necessita de proximitat és la Pediatria, on el pacient ha d’anar acompanyat i, per tant, requereix que pares i mares tinguin el CAP a prop. Tot i ser a l’oposició, seguirem buscant totes les vies per reclamar que el CAP de l’Estació recuperi la Pediatria i garantir el dret de les famílies a que els seus fills i filles siguin atesos al seu CAP. És un tema de ciutat i com a representants electes hi estem compromesos. Per Igualada i per totes les famílies afectades.