Comencen les obres de remodelació de l’entorn del carrer Anselm Clavé

Aquest passat dilluns van començar els treballs de remodelació i millora de l’entorn del carrer Anselm Clavé, al Nucli Antic montbuienc. Es tracta d’una obra que millorarà i canviarà la cara a l’accés al nucli històric entre la Plaça de la Sort i el Centre de Serveis.

L’actuació permetrà generar un aparcament amb 33 places a l’entrada del poble. Es crearà una plaça d’estacionament per a persones amb discapacitat, també una plaça pel servei d’ambulància que dona servei a l’edifici de serveis municipals; igualment hi haurà aparcament per a motocicletes i també es generarà un espai per a la gestió de residus. L’obra permetrà, d’igual manera, crear un nou accés a la carretera C-37 en direcció a Valls, per minimitzar el risc d’accident.

La principal finalitat d’aquesta actuació és transformar l’espai, solucionant la problemàtica de places d’aparcament (cal tenir en compte que actualment s’ha d’aparcar en zones poc habilitades i al costat de la vorera de forma lineal, cosa que comporta que es disposin de poques places d’aparcament).

La remodelació i millora de l’entorn del carrer Anselm Clavé té un cost de gairebé 130.000 euros, i és una obra finançada en la seva major part amb subvencions de la Diputació de Barcelona. Es preveu que les obres durin dos mesos. L’empresa adjudicatària és Asetic S.L i el projecte i la direcció d’obra va a càrrec d’Enginyeria Lliró i Associats S&L.

La realització de les obres provocarà afectacions puntuals i diverses restriccions en els accessos a la zona, dels quals s’anirà informant puntualment als veïns i veïnes a través de la corresponent senyalizació de les obres i també a través de la pàgina web municipal i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.