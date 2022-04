El Consell Comarcal va inserir l’any passat al mercat laboral prop de 300 aturades

El Consell Comarcal de l’Anoia fa un balanç molt satisfactori de les accions desenvolupades durant l’any 2021 en l’àmbit d’Estratègies per a l’Ocupació, a través principalment de la seva àrea de Promoció Econòmica. S’ha ajudat a trobar feina a 282 persones, gairebé 100 més que l’any passat.

Des dels Serveis d’Orientació Laboral s’ha ofert orientació a un total de 746 persones; 282 d’aquestes, un 35%, han aconseguit inserir-se en el mercat laboral. S’han desenvolupat també 216 accions grupals d’orientació i 4.595 d’individuals. Pel que fa als Serveis a l’Empresa, des del Consell Comarcal s’han dut a terme 1.840 contactes amb empreses del territori i 275 visites presencials, s’han impulsat 222 accions d’emprenedoria i 89 assessoraments, gestionant en paral·lel 220 ofertes de treball i 15 convenis de pràctiques i facilitant la cobertura de 83 llocs de treball amb candidats derivats pel servei.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, afirma que “l’esforç del Consell Comarcal es veu reflectit en aquestes dades per ajudar a les persones que no tenen feina a trobar-ne i també per ajudar les empreses a trobar aquells perfils laborals que busquen. Només que puguem inserir una persona ja és una bona notícia, així que haver assolit la xifra de 282 ens fa fer una bona valoració. Som conscients que les dades de l’atur de l’Anoia són molt més elevades i per això no ens conformem. Amb tot l’equip de Promoció Econòmica continuem treballant per donar oportunitats a tanta gent com puguem”.

Durant els dotze mesos de l’any passat es van desenvolupar fins a 11 projectes, amb el suport i finançament majoritàriament de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, i en col·laboració també amb diverses entitats del territori. Aquests van ser Anoia Activa, Programa de Renda Garantida Ciutadania, EsTICon (Singulars), Treball i Formació (línies PANP, Joves, Dona i COVID), Emprenedoria (PISPE Catalunya Emprèn, Cultura Emprenedora a l’Escola CUEME, Centres Locals de Serveis a les Empreses CLSE), Connected Car Living Lab, Nexes, Servei Local d’Ocupació (Xarxa Xaloc), Ajuts Econòmics i Assessorament a Empreses, Pacte d’Acció Econòmica i Social de l’Anoia i, finalment, Economia Social i Solidària.

A més, pel que fa a la Formació, els 150 seminaris i píndoles informatives relacionats amb l’àmbit professional que es van impulsar des de l’ens comarcal, van comptar amb la participació en conjunt d’unes 500 persones l’any passat.