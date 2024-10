Segona victòria consecutiva del CF Igualada femení

Resultats del Partit

Discóbolo-La Torre A.C. vs C.F. Igualada Tercera Federació FUTFEM Discóbolo-La Torre A.C. 2 – 5 C.F. Igualada

El CF Igualada femení es va desplaçar fins a València per enfrontar-se al Discóbolo Torre, en un duel que es presentava com una gran oportunitat per consolidar la seva ratxa positiva. Les visitants van aconseguir imposar-se amb un resultat final de 2-5, en un partit vibrant en què van mostrar caràcter i efectivitat. El club blau es troba en novena posició a la classificació del Grup 3 de Tercera RFEF.

El CF Igualada va sortir amb tot des del xiulet inicial, demostrant un ritme de joc alt i una pressió intensa que ràpidament va donar fruits. Amb una excel·lent organització al centre del camp i transicions ràpides a l’atac, les igualadines es van posar 0-2 al marcador amb dos gols matiners, obra de Míriam i Gina. L’equip visitant es va mostrar sòlid a totes les línies, aprofitant bé les bandes per generar perill i desbordar la defensa local.

Tot i el domini inicial, el Discóbolo Torre va saber reaccionar i va aprofitar certs desajustos defensius de les visitants per empatar el partit. La igualtat al marcador va posar a prova la fortalesa mental del CF Igualada, que va haver de recompondre’s i ajustar tàcticament per frenar l’empenta local. L’empat, però, va esperonar les igualadines.

Les blaves es van mostrar decidides a buscar la victòria. Amb una pressió alta i un joc més directe, les visitants van ser insistents, buscant el gol que les tornés a l’avantatge al marcador. En un partit que cada cop es tornava més físic i exigent, les igualadines van mantenir la intensitat.

Els darrers minuts van ser decisius. Gràcies a la seva constància i a l’eficàcia de cara al gol, les visitants van marcar tres gols al tram final, assegurant així els tres punts, gràcies a un doblet de Mireia i a un gran gol de Marina. El desplegament ofensiu va ser excel·lent, amb jugades ràpides i efectives que van desarmar la defensa del Discòbol Torre. Les anoienques van demostrar no només qualitat, sinó una gran fortalesa mental per emportar-se el partit i sentenciar-lo de manera contundent.

Amb aquesta victòria per 2-5, el CF Igualada suma el seu segon triomf consecutiu, consolidant una ratxa positiva que aporta confiança a l’equip de cara als propers compromisos. L’equip torna a casa amb 3 punts valuosos i una injecció de moral per al proper duel a casa, on rebran el Fontsanta Fatjó amb l’objectiu de continuar escalant a la classificació i mantenir el bon moment.