S’aprova la implantació d’un tercer carril a la C-15 entre Vilafranca i Capellades

El Govern ha aprovat modificar el contracte de concessió d’obra pública de l’Eix Diagonal amb l’objectiu d’impulsar la millora de la funcionalitat i la seguretat viària en el tram que va de Vilafranca del Penedès a Igualada. Així, a proposta del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i de Territori, Jordi Puigneró, han donat llum verda a l’execució de les obres, valorades en 79 milions, i que tindran com a principals millores la construcció, entre Vilafranca i Capellades, d’un tercer carril i la instal·lació d’un separador central per facilitar els avançaments, la fluïdesa de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals. També es preveu el desdoblament d’un tram entre Capellades i Igualada.

L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37. Uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa i connecta el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. En funcionament des del 2011, ha potenciat tant les comunicacions intercomarcals com les de més llarg recorregut i ha esdevingut artèria de la xarxa viària, ja que, a més, permet connectar amb altres vies vertebradores com l’Eix Transversal (C-25), l’AP-7, la C-31, la C-32 i l’A-2. A més, ha contribuït a potenciar l’activitat econòmica al seu entorn i ha obert noves possibilitats d’intercanvi.

El juliol de 2018, just ara fa tres anys, l’aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunciava el projecte de millora de la carretera C-15, una actuació pressupostada en 90 MEUR, que consistia a desdoblar els trams de major afluència de trànsit. En concret, l’actuació consistia a implantar un tercer carril entre Vilafranca del Penedès i Capellades, mentre que entre Igualada i Capellades es preveia desdoblar la via en els dos sentits de la marxa. El calendari inicial era que les obres arrencarien el 2020 i durarien dos anys, però les previsions s’han anat allargant.

Segons ha pogut saber l’ACN, les obres aprovades per l’executiu podrien començar abans d’acabar el 2021 i es podrien perllongar fins a dos anys. Entre Vilafranca i Capellades es transformarà l’actual carretera 1+1 a una carretera 2+1. A més, es col·locarà una barrera fixa al mig per evitar els xocs frontals. Amb aquesta mesura, es pretén millorar la seguretat viària i evitar així els accidents frontals i frontó-laterals.

Precisament, el tram entre Igualada i Capellades és un dels que registra més accidentalitat. L’últim accident mortal va tenir lloc el passat 25 de juny a l’altura de La Pobla de Claramunt. Una veïna de la Garrotxa de 30 anys va perdre la vida després de patir un xoc frontal amb un turisme.

Els diferents trams

El secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha comparegut aquest dimarts a la tarda davant dels alcaldes del territori per donar els detalls de l’obra. Tot seguit, davant dels mitjans, ha explicat que començaran “demà mateix” amb l’aprovació del projecte i l’inici dels procediments d’expropiació. Els treballs es preveu que comencin a principis d’any i, segons ha confirmat, es podrien allargar fins a 2024.

S’actuarà en tres trams. El primer serà entre Vilafranca del Penedès i Capellades, de 21,5 km i on la carretera passarà a ser un 2+1. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evitarà el risc de patir un xoc frontal o frontolateral.

Mentre es duen a terme aquests treballs també es farà l’ampliació del tram que va de l’enllaç a la Torre de Claramunt a Igualada, d’uns 4,5 km. En aquest cas s’optarà per desdoblar els carrils, que en tindrà dos per sentit.

Restarà pendent el tram que va de Capellades a l’enllaç amb la Torre que, segons ha aprofundit Font, encara no s’ha decidit com s’hi actuarà i, per tant, es deixarà pel final. En aquest cas es tracta actualment d’un 1+1 amb una alta “complexitat orogràfica” i per on transcorre la línia de tren. Mentre s’estudien les possibilitats es reforçarà la separació entre sentits mitjançant la senyalització d’una franja central vermella i dues línies blanques amb marca vial sonora i ulls de gat i amb fites.

La densitat de trànsit

Segons ha esclarit Font, s’ha optat per cadascuna de les alternatives en funció de la densitat de trànsit de cada tram. Per aquesta raó entre Igualada i la Torre, que arriba a puntes de 24.000 vehicles al dia a l’estiu, s’ha optat pel 2+2. En canvi, entre Vilafranca i Capellades, per on circulen uns 15.000, s’han decantat pel 2+1, que està pensat per a intensitats de fins a 25.000. En el tram de Manresa, ha esclarit Font, no s’actuarà perquè les intensitats són menors. “Tot i que estarem atents a les evolucions per si en un futur la situació canvia”, ha dit.

79 MEUR pagats amb els “estalvis” del peatge a l’ombra

Cal recordar que la C-15 té un peatge a l’ombra, que acaba el 2040. Segons ha explicat Font, els 79 MEUR que costaran els treballs es pagaran amb els “estalvis” que té la Generalitat en no haver assolit els màxims de pagament calculats “perquè han passat menys vehicles per la via”. “El no haver assolit aquests màxims ha generat uns estalvis en el pla econòmic financer que es posaran a l’obra”, ha aclarit.