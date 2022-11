Premi de fotografia Procopi Llucià 2022, un cop més la fotografia és art i cultura

A propòsit del Premi de Fotografia Procopi Llucià d’Igualada, a la Sala Municipal d’Exposicions de la capital anoienca, t’espera una magnífica exposició de les obres premiades i més rellevants.

Si bé aquest diumenge, 20 de novembre, el Teatre Municipal de l’Ateneu acollirà una nova edició de la gala de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, aquells reconeixements que fomenten i posen en valor la tasca creativa de diferents disciplines dels àmbits cultural, artístic, de recerca o social; per a aquesta ocasió, a més de felicitar les persones guardonades, en cada competència, personalment, en tant que membre de la Junta de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i mantenidora del Premi de Fotografia Procopi Llucià, d’avançada vull participar a tothom d’una expressa invitació a visitar una exposició del tot inexcusable.

En aquest sentit, d’acord amb les bases establertes a la convocatòria 2022, seguint la pauta registrada a l’Acta del Jurat, del 9 de juliol de 2022, i signada per les acreditades fotògrafes: Loreto Gómez, de Xile; Ana María Robles, d’Argentina; i Mar Biosca, d’Espanya; una vegada examinades les 1356 fotografies, obres de 111 autors provinents de 28 països, participants al Saló Internacional de Fotografia, Photography award Procopi Llucià 2022, acorden unànimement de fer públic el següent veredicte: Premi de Fotografia Procopi Llucià 2022 i insignia PIN BLAU FIAP, a l’obra “Du pain du vin”, de TRINLEY PARIS, de França. Seguidament, en la categoria Lliure Monocrom, el premi és per l’obra “Pack Leader”, de JOHN SHERIDAN, d’Irlanda; quant al Lliure Color, el premi és per l’obra “Wolfhound Master”, de JOHN SHERIDAN, d’Irlanda. I, en referència als Premis: Vins i Escumosos, la millor fotografia és per a l’obra “Baco-5”, de TONI BARBANY, de l’Estat espanyol; i al d’Emocions i Relacions Humanes, la millor fotografia és per l’obra “Sadnes”, de VLADIMIR KARAMAZOV, de Bulgària.

Endemés, des de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, una altra vegada, ens cal agrair la notòria concurrència en la participació als Premis Ciutat d’Igualada de Fotografia, així com la rellevància de totes les fotografies presentades; no sense reconèixer la importància de la qual, any rere any, ha estat mereixedora aquesta consolidada i reeixida convocatòria fotogràfica.

Des de l’any 1996 es ve duent a terme el Premi Procopi Llucià de Fotografia, a partir d’una iniciativa de l’Ajuntament d’lgualada, sota l’alcaldia de Jordi Aymamí, i l’Agrupació Fotogràfica, sota la presidència de Joan Tomàs; un projecte participatiu que ha esdevingut una eina eficaç per a fomentar el potencial creatiu des de totes les competències de l’art de la fotografia. D’ençà la primera celebració, aquest premi convoca a fotògrafs/es d’arreu, impulsant el valor de la seva obra i, en conseqüència, de la seva creativitat, bo i reconeixent públicament i internacionalment la talla artística i/o professional de cada autor/a. De retruc, aquesta convocació anual és un efectiu instrument per a situar i convertir Igualada en l’escenari expositiu d’una part de les obres presentades a concurs així com una magnificació de les pròpiament premiades.

I, al capdavall, per a aquesta avinentesa, la mostra fotogràfica que acompanya la present comunicació fa especial esment a les fotografies premiades amb la Medalla d’Or de l’AFl, i com no al Premi de Fotografia Procopi Llucià 2022.