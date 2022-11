Diumenge es farà l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada

Demà diumenge 20 de novembre de 2022 a 2/4 de 12 del migdia, es durà a terme la XXVIIa edició de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada al Teatre Municipal Ateneu, un guardó que es va crear l’any 1996 per agrupar els premis existents a la ciutat.

L’acte comptarà amb l’actuació del cantant igualadí Roger Argemí., compositor i productor musical ha aconseguit donar un enfocament diferent a la música pop, amb tocs d’R&B i una emotivitat característica, ha compartit duets amb el guanyador de l’Eurovision Song Contest 2015 Måns Zelmerlöw i amb Manu Guix, i va representar el català a l’Eurovisió de les llengües minoritàries al Liet Festival. La presentació de l’acte anirà càrrec de Montse Sanou, i Xavi Dàvila.

Durant l’acte es lliuraran els premis d’Honor ciutat d’Igualada a Lleonard del Rio i Campmajó; Jaume Ferrer Piñol i Adoració Aliberch Giralt, tots ells membres destacats en l’àmbit periodístic, per la divulgació de la poesia i el teatre amateur a la ciutat. L’acte és obert al públic fins assolir l’aforament. L’acte de lliurament és obert al públic i s’iniciarà a dos quarts de dotze del migdia. Durant l’acte es donarà a conèixer el veredicte dels premis següents: Art Digital Jaume Graells; Compromís Social i Cívic Mn. Còdol; Disseny Gràfic Gaspar Camps; Fotografia Procopi Llucià; Poesia Joan Llacuna, i el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada a la trajectòria en l’àmbit cultural. Els premis de Composició Musical Paquita Madriguera i de Recerca Dr. Mercader es declaren deserts en aquesta edició.

Enguany la participació ha estat d’un total de 262 participants, un creixement exponencial del 136% si ho comparem amb els 111 participants del 2021. La participació més alta ha estat al premi de fotografia amb 111 participants, un 43% del total. Aquest increment ha estat motiva perquè el premi compta amb un nou format organitzatiu digital, impulsat per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, que ha projectat la participació a nivell mundial amb un total de 111 participants de 28 països diferents i 1.356 fotografies participants. El segueix en participació el Premi de Poesia que passa de 60 a 71 participants, un 27 i empatat gairebé amb Art digital, que representa un 26 % amb 68 participants.

Els premis Ciutat d’Igualada són possibles gràcies a la implicació de totes les persones que formen part dels diferents Jurats i les entitats i empreses com CEINA amb La Renda Urbana i la Fundació Sant Crist d’Igualada, amb el patrocini econòmic del premi d’Art Digital Jaume Graells i el premi al Compromís Social Mossèn Josep Còdol, respectivament. Cal destacar també el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, de l’Ateneu Igualadí, de l’entitat disseny=igualada, de Disseny Marked i del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada en el premi d’investigació Jaume Caresmar i el premi de recerca Dr. Joan Mercader. També fan suport als premis els diferents equipaments municipals com l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps “La Gaspar”, i l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada.

Una convocatòria transversal que serveix per potenciar i reconèixer la creativitat, la recerca i les propostes de caràcter social. També hi haurà un moment per al record pòstum de quatre figures rellevants en l’àmbit cultural que ens han deixat el darrer any. L’acte és gratuït i obert al públic, fins a complir l’aforament. L’acte serà enregistrat i es podrà veure en diferit al canal de Youtube de Cultura Igualada.