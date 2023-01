Campanya de micromecenatge d’Amics de Sant Joan de Déu contra el càncer

L’entitat “Amics de Sant Joan de Déu d’Igualada” ha iniciat una campanya de micromecenatge per lluitar contra el càncer infantil, i per la investigació dels tumors rabdoides malignes. Aquest és l’enllaç d’aquesta campanya.

Aquests tumors rabdoides són un càncer molt minoritari i de mal pronòstic que afecta a nens i nenes molt petits. Mentre la mitjana de superació del càncer infantil és del 80%, en aquests casos solament arriba al 20 %.

Des de l’associació “Amics de Sant Joan de Déu d’Igualada” també estan preparant un festival de dansa que tindrà lloc el proper 17 de febrer a l’Ateneu. La recaptació del festival juntament amb aquesta campanya, aniran per la investigació d’aquests tipus de tumors que durà a terme l’hospital SJD. El treball el dirigirà la doctora Alexandra Avgustinova. Ella va fer els estudis de Biologia a la Universitat d’ Oxford i posteriorment realitzà un doctorat a l’Institut d’Investigació del Cáncer a Londres. El 2013 es trasllada a Barcelona com a becària postdoctoral, inicialment al Centre de Regulació Genòmica (CRG), i posteriorment a l’ Institut d’ Investigació en Biomedicina de Barcelona (IRB). En aquests moments treballa a l’ Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) on durà a terme el seu treball d’ investigació.

L’objectiu de l’associació és aportar el seu petit gra de sorra per la recerca, amb la finalitat de què cada vegada més nens superin aquesta cruel malaltia.