Piera posa en marxa una gran inversió de 5 milions d’euros per millorar la via pública

L’Ajuntament de la Vila de Piera arrencarà aquest mes de gener un ambiciós projecte de millora de la via pública amb una inversió total de 5.005.000,94 euros. Aquest pla inclou actuacions per millorar la xarxa d’aigua i pavimentar diversos carrers del municipi. L’objectiu principal és modernitzar els serveis municipals, optimitzar els recursos hídrics i garantir unes infraestructures viàries en òptimes condicions. Els treballs compten amb diverses subvencions de la Unió Europea i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per valor de 964.000€.

Primers treballs al barri de Can Canals

Les obres començaran en els propers dies al barri de Can Canals, on està previst que s’allarguin durant sis mesos. Les actuacions inclouran tant la millora del paviment com la renovació de la xarxa d’aigua, afectant diversos carrers.

En la gran majoria d’ells s’actuarà en la xarxa d’aigua i en el paviment. En alguns casos concrets, però, només s’actuarà en la xarxa d’aigua.

Ampliació del projecte a altres zones de Piera

Un cop completades les actuacions al barri de Can Canals, les obres continuaran en altres zones del municipi. Les millores de la xarxa d’aigua s’executaran als barris i pobles de Sant Jaume Sesoliveres, Can Martí, Castell de la Ventosa, El Portell i al centre de la vila.

Les obres de pavimentació, per altra banda, està previst que es duguin a terme a Can Claramunt, Can Bou i Can Mas, amb actuacions puntuals a Sant Jordi, Can Mata i El Bosc de l’Àliga.

Renovació de la xarxa d’aigua

El projecte de millora de la xarxa d’aigua inclou actuacions de gran importància per modernitzar i optimitzar el sistema. Entre les mesures previstes hi ha: eliminació de les antigues canonades de fibrociment, substituint-les per materials més segurs i sostenibles; millora dels cabals, assegurant un subministrament d’aigua més eficient i equilibrat; instal·lació d’estacions de bombeig, que permetran millorar la pressió de l’aigua en zones amb més dificultats de subministrament; i eliminació d’alguns aforaments, aconseguint una gestió més eficient i centralitzada dels recursos hídrics.

Digitalització de la xarxa d’aigua

Una de les novetats més destacades del projecte és la incorporació de tecnologia per a la digitalització de la xarxa d’aigua. Això permetrà monitoritzar l’estat d’aquesta, detectar incidències com fuites o avaries amb més facilitat i actuar de manera més ràpida i efectiva. Aquest avanç suposarà una millora significativa en la gestió del servei, optimitzant els recursos i reduint les pèrdues.

Execució prevista durant el 2025

Aquest pla de millora, que inclou actuacions a diverses zones del municipi, es desenvoluparà al llarg del 2025. L’Ajuntament vol agrair la comprensió i paciència dels veïns i veïnes davant les possibles molèsties que aquestes obres puguin ocasionar. A través dels canals oficials i la pàgina web municipal, es proporcionarà informació sobre les afectacions previstes.

Aquest projecte representa una inversió estratègica per al futur de Piera, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania i assegurar que els recursos municipals es tradueixen en millores a l’espai públic.