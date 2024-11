Una operació policial a Vilanova acaba amb una detenció i una denúncia per tinença d’estupefaents

Dijous passat es va dur a terme a Vilanova del Camí un operatiu policial conjunt que va cloure amb la detenció d’una persona per situació irregular al país i es va aixecar acta per tinença d’estupefaents.

El dispositiu, es va realitzar al carrer Sant Josep a on diversos cossos de seguretat van intervenir en el marc d’una acció conjunta per al control de consum reincident d’alcohol i estupefaents a la via pública. D’entre les accions, la policia va entrar a l’interior d’un establiment de la zona a on, segons fonts policials, és un espai amb permissivitat amb el consum de substàncies. La intervenció va permetre aixecar una acta per tinença d’estupefaents. La Policia Nacional també va detenir una persona per trobar-se en situació irregular al país, segons la normativa d’estrangeria.

Tot i que l’establiment tenia la documentació en regla, la Policia Local no descarta tirar endavant altres actuacions per possibles problemes d’insalubritat.

L’operació va comptar amb la presència de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. D’altra banda, la Guàrdia Civil va col·laborar en un control de documentació al carrer Montserrat, amb la participació de la Policia Local.