Tot a punt perquè aquest divendres 24 i dissabte 25 de maig es celebri l’onzena edició del Festival MAIG a Santa Coloma de Queralt. El certamen, que ja s’ha consolidat com un esdeveniment musical de referència a la Catalunya Interior, comptarà aquest any amb una dotzena d’artistes convidats. A més, en el marc del Festival, dissabte al matí, un dels podcasts culturals del moment, Déus i Simis, gravarà un dels seus capítols des de la Plaça Major.

Pel que fa als concerts, destaquen com a caps de cartell La Ludwig Band, Mujeres, Maria Jaume i La Paloma, que estaran acompanyats a l’escenari per altres artistes com Boye, Tiemei, Ariox així com alguns dels millors DJ’s del país.

Lluny de donar-se per satisfets amb la presència a l’escenari colomí, en edicions anteriors, de grups com Mishima, Pau Vallvé o Cala Vento, els organitzadors de l’esdeveniment segueixen amb l’ambició convidar a grups referència del panorama musical català i combinar-ho amb concerts d’artistes emergents. A pocs dies per l’inici del Festival MAIG, el seu director comenta que “la idea és donar veu a les propostes més autèntiques del panorama català, incorporar artistes de fora de Catalunya difícils de veure en petits festivals i seguir descobrint al públic projectes amb un potencial enorme” i afegeix que “tenim el cartell de festival gran amb l’experiència d’un festival proper”.

El Festival MAIG i Òmnium Cultural Conca de Barberà continuen la seva col·laboració

Com ja s’havia portat a terme en anys anteriors, el Festival MAIG i Òmnium Cultural repeteixen col·laboració en aquesta onzena edició de l’esdeveniment. Aquest any ho fan organitzant la gravació d’un nou episodi del podcast musical Déus i Simis, un podcast presentat per Marc Cadafalch i Albert Bazan, i on ja hi han estat entrevistats grups com Ginestà, Roba Estesa, The Tyets i artistes com Lluís Llach o Maria Jaume, que precisament forma part del cartell d’aquesta edició del Festival MAIG.

En l’episodi que gravaran aquest proper dissabte a les 12 del migdia a la Plaça Major de Santa Coloma, Déus i Simis entrevistaran a un dels grups que més van sorprendre en l’edició de l’any passat del Festival MAIG, Habla de mi en presente.

Venda d’entrades

A falta de pocs dies per l’inici del Festival MAIG, la venda d’entrades continua oberta a través de la seva pàgina web. Des de l’organització es mostren molt satisfets amb el ritme de venda d’entrades però asseguren que encara hi ha les últimes entrades a la venda.

Per compra d’entrades i més informació: www.festivalmaig.cat.