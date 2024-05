La igualadina Ona Alonso s’estrena aquest dissabte com a directora de la Coral Xalest amb un concert de repertori català contemporani

“Concert-cançons-amics-xalest” és la proposta musical de la Coral Juvenil Xalest per aquesta primavera. El cor jove igualadí, amb Ona Alonso al capdavant, presentarà aquest dissabte 25 de maig a les 20 h del vespre un concert de música contemporània d’autors i lletristes catalans. El títol i el cartell, obra de Carla Orts, s’inspiren en el poema caligrama Camí de sol de Joan Salvat-Papasseit, una de les obres que es cantaran amb motiu del centenari de la mort del poeta.

El repertori es nodreix del concert El cor del Mediterrani que la Xalest va fer a l’Auditori de Girona l’abril passat amb la prestigiosa orquestra Gio Symphonia i cors juvenils de renom com el Cor Geriona, conegut pel seu pas ara fa deu anys pel programa Oh happy day de TV3, el Cor Jove de la Coral Sant Jordi o el Cor Albada de l’Agrupació Madrigal. S’hi interpretarà El campaner de Taüll de Josep Vila i Casañas, i havaneres com Vestida de nit popularitzada per Sílvia Pérez Cruz, així com les sardanes El cavaller enamorat i Tossa bonica.

El cor serà dirigit per Ona Alonso, que s’estrena amb la Xalest a causa de la baixa per maternitat de la directora titular Laia Cuadras. Anirà acompanyat pel pianista Txema Riera, professor de l’Escola-Conservatori Municipal de Música d’Igualada i, a més, hi haurà un solo líric del tenor igualadí Luca Almiñana a la peça Camí de sol.

Les entrades són gratuïtes i s’han de reservar a tiquetsigualada.cat. Els assistents, si ho volen, podran fer un donatiu a la taquilla inversa un cop acabat el concert.