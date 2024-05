Triple sessió de “Qüestió de nassos” al Casino de Calaf

Aquest cap de setmana arriba per partida triple una nova representació de la companyia La Diversa a l’escenari del Casino de Calaf. ‘Qüestió de nassos’ de Maruxa Vilalta és l’obra que la companyia adaptarà sota la direcció de la calafina Carme Sala.

Les obres es representaran en tres sessions: divendres 24 de maig a les 21.30 hores, dissabte 25 de maig a les 19.30 hores i el diumenge 26 de maig a les 19.00 hores.

‘Qüestió de nassos’ és una mostra hilarant de la condició humana en els seus extrems.

L’obra viatja per les relacions humanes d’un poble, on l’odi entre els seus habitants deixa un rastre de destrucció irreparable. Interpretada coralment per 23 persones de Calaf i comarca, entre elles moltes que s’estrenen en el món de les arts escèniques.

Per assegurar-vos l’entrada, es poden adquirir a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per al públic en general és de 18 € i per a les persones associades és de 15 €.