Òdena presenta un recurs per demanar la nul·litat dels parcs fotovoltaics

L’Ajuntament d’Òdena (Anoia) ha presentat un recurs contenciós administratiu al TSJC per demanar la nul·litat de dos projectes de parcs fotovoltaics i les seves línies de connexió i evacuació que afecten el municipi.

El consistori exposa que ha optat per aquesta via en constatar que les al·legacions que van fer el mes de maig passat “no han estat contestades”. “Aquest setembre, contra la denegació per silenci administratiu, l’Ajuntament ha traslladat la problemàtica als tribunals”, exposen en un comunicat. Per altra banda, també han presentat recursos d’alçada per tres projectes d’energies renovables després que aquest agost es donés llum verda a les llicències administratives. En cas que no s’acceptin també aniran als tribunals.

Durant el mes d’agost, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’autorització de llicències administratives de quatre grans parcs fotovoltaics previstos per construir a l’Anoia i el Bages. Concretament el municipi d’Òdena està afectat per tres d’aquests parcs: PS Matacan Solar, PS Escribano Solar i Aspillera Solar.

El projecte Matacan solar és un parc fotovoltaic que, malgrat està ubicat als termes de Sant Martí de Tous i Jorba, afectaria a Òdena, ja que per aquest municipi hi passaria una línia d’evacuació d’alta tensió. D’altra banda, el projecte Escribano Solar projecta un parc solar de 68 hectàrees amb 44.900 kW de potència.

Finalment, el projecte Aspillera Solar -ubicat als termes de Bellprat, Sant Martí de Tous i Jorba- també afecta Òdena pel pas de la seva línia d’evacuació. El consistori posa de relleu que tots tres projectes tenen el mateix promotor de manera que es tractaria “el fraccionament d’un mateix projecte”.