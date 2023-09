Els veïns de Cabrera d’Anoia tornen a tallar la C15 en protesta pels problemes de subministrament d’aigua

Els veïns de Cabrera d’Anoia van tallar ahir la C15 a l’altura de Sant Quintí de Mediona en els dos sentits per a manifestar-se contra els talls en el subministrament d’aigua que pateixen a les seves llars des de maig. No és la primera vegada que es mobilitzen, i asseguren que “tallarem la C15 cada mes fins que tinguem aigua com les poblacions del nostre entorn.”

A Cabrera d’Anoia l’aigua només raja de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda. En algunes llars, la situació es limita a tres hores. Fins que no s’omple tot el circuit d’aigua no ens arriba“, assegura l’Ivan. Una autèntica odissea organitzativa perquè ell i els altres veïns del municipi han hagut d’adaptar els horaris laborals a aquesta franja horària tan limitada.

L’Ajuntament assegura que la situació es resoldria connectant el municipi a la xarxa d’abastiment d’Aigües Ter-Llobregat, però això té un cost de dos milions d’euros que el consistori diu que no pot pagar, i ni la Generalitat ni la Diputació de Barcelona s’han mostrat disposades a assumir.