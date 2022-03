Obertes les inscripcions per a la segona edició del programa de digitalització de comerços

Gràcies a l’èxit de la primera edició, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i la Diputació de Barcelona reediten per aquest 2022 el programa “Digitalcommerce Conca” per ajudar als establiments comercials a digitalitzar-se. L’objectiu del programa és millorar la presència a internet i l’estratègia de negoci de comerços, restaurants i parades de mercat de la Conca d’Òdena, gràcies a un acompanyament professional valorat en dos mil euros però totalment gratuït per als comerciants.

El programa es pot seguir mitjançant diferents itineraris: ja sigui l’assessorament especialitzat i personalitzat, que s’adapta a les necessitats de l’establiment participant i té una durada d’entre 10 i 31 hores, o bé en els seminaris grupals presencials i en línia que se celebren cada mes. Es treballaran aspectes com la presència de l’empresa a internet, l’estratègia de comunicació i màrqueting online, els canals de venda online, l’estratègia de negoci, la digitalització dels processos de gestió interna de l’empresa (CRM, ERP, etc.) o l’alfabetització digital.

La formació s’iniciarà el mes de març i s’allargarà fins al mes d’octubre. Tots aquells establiments interessats ja poden omplir la sol·licitud per participar al programa a través de la pàgina web www.micod.cat abans del dia 13 de març. S’hi poden inscriure tots els establiments comercials que vulguin digitalitzar el seu negoci i que tinguin un establiment a peu de carrer en un dels set municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí). Es demanen coneixements informàtics de nivell bàsic i el compromís d’assolir ell total d’hores que es proposen al projecte. L’organització disposa de 50 places per a les assessories personalitzades –deu més que l’any passat- i els seminaris grupals no tenen límit d’assistents, tot i que cal inscriure’s abans de cada una de les sessions. Per a més informació la MICOD posa a disposició el correu comerc@micod.cat.

Bon balanç de la primera edició

La primera edició de “Digitalcommerce Conca” celebrada l’any 2021 va deixar un molt bon balanç: quaranta comerços i restaurants es van poder digitalitzar gràcies a les consultories personalitzades, i un total de 115 comerciants i restauradors de la Conca d’Òdena van participar als set seminaris grupals sobre comunicació online.

El Digitalcommerce Conca és un programa impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) i subvencionat per la Diputació de Barcelona dins el pla de suport al comerç de la Conca d’Òdena, finançat amb un ajut excepcional de 250.000 euros poder fer accions de suport i reactivació del comerç local fortament perjudicat per les conseqüències de la pandèmia i del confinament perimetral de març del 2020.