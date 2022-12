Segons ha informat l’empresa Eix Diagonal i l’Ajuntament de Capellades al seu perfil de Twitter, demà dimecres es produirà un nou tall de la C-15 per treballar les voladures de la zona. L’hora prevista és a les 12:00h i s’allargarà fins a la finalització del procés.

Els Mossos desviaran el trànsit per la C-244 (Capellades i La Pobla) hores abans de l’actuació i fins que s’hagi netejat la calçada i no hi hagi perill per a la circulació.