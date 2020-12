Més activitats d’Igualada Comerç a l’entorn de les festes de Nadal

Igualada Comerç està immersa de ple en les campanyes de Nadal i Reis a les portes de les festes. Aprofitant els dies festius d’obertura del comerç es concentren les diferents iniciatives per dinamitzar i promocionar el comerç igualadí.

El passat dissabte el senyor Josep M San José, guanyador del segon xec de 1000€ que es va sortejar a principis de mes per a consumir en almenys deu botigues associades a Igualada comerç, ha pogut gastar-lo. Una de les condicions era la què es fes el consum durant un dissabte del mes de desembre. D’aquesta manera el guanyador va organitzar-se el dia per a poder fer les compres. Igualada Comerç va disposar tres persones per

acompanyar al senyor Josep M a fer les compres, per porta les bosses i al mateix temps anar pagant. El concessionari Servisimó, habitual col·laborador de l’entitat, va cedir en aquesta ocasió un Audi A4 per acompanyar al guanyador en els seus desplaçaments per la ciutat i facilitar-li les compres.

L’organització destaca i agraeix al senyor San José que va visitar més de deu botigues repartint el premi. Tal com hem comentat amb anterioritat aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida tant pels comerciants que han pogut tenir una activitat per fidelitzar els seus clients, com els ciutadans que han pogut participar d’una iniciativa atractiva per aquestes dates.

CLOENDA DE LA PRIMERA TRILOGIA DE VISITES GUIADES

El passat dissabte també es va fer la tercera visita guiada que es porta a terme de la mà d’Igualada Patrimoni. La visita es va fer, en aquesta ocasió, pel Passeig i la Rambla. El títol d’aquesta visita és “llums i ombres d’Igualada”. L’activitat va finalitzar amb un tastet de productes de l’Anoia, en aquesta ocasió davant de la Joieria Llucià. La majoria dels participants han reservat la trilogia sencera. La bona acollida d’aquesta iniciativa fa

que Igualada Comerç programi pròximament noves dates per repetir la trilogia al voltant del comerç.

RASCA-RASCA PER PREMIAR LES COMPRES

Durant aquests dies i fins al dia 5 de gener es manté la Campanya de Nadal d’Igualada Comerç, amb el rasca-rasca que reparteixen els comerciants per premiar les compres. Hi ha més de 1500 regals directes que s’estan repartint. Aquesta activitat que ja s’havia fet en un altra ocasió, està essent molt ben rebuda tant pels comerciants com pels ciutadans que compren en els comerços associats.

PHOTOCALL DE NADAL

Pels que passegin aquests dies per la Rambla, Igualada Comerç posa un photocall de Nadal molt divertit. Es tracta dels tres camells dels reis a on pots posar-te com a rei. El disseny ha estat fet per la Gina Giore.

Aquest cap de setmana passat ha estat el primer i ha tingut una molt bona acollida. Han estat moltes les famílies que s’han acostat al photocall per fer-se una foto divertida i se’ls ha obsequiat amb un rasca-rasca. El Photocall seguirà actiu els dies 27 de desembre i el 2 i 3 de gener de 18 a 20 hores.

GIMCANA PELS MÉS PETITS

Està en marxa fins a finals de mes la quarta gimcana que organitza Igualada comerç pels més petits (de 4 a 10 anys. Igual que les darreres setmanes s’han de localitzar cinc Woodys per diferents aparadors. Cada un d’ells porta un cartellet amb unes paraules que componen una frase. Els participants de la gimcana podran optar a un sorteig d’entrades a Port Aventura. Una forma diferent i divertida per conèixer el comerç local.