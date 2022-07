Masquefa planteja un model d’economia circular com a alternativa a l’abocador de Can Mata

La Sala d’Actes del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) va acollir dimecres 29 de juny l’acte de presentació de l’estudi d’alternatives a l’actual model de deposició de residus a la comarca de l’Anoia. L’informe ha estat elaborat per Vilaseca Consultors -empresa adjudicatària del contracte- a petició de l’Ajuntament de Masquefa amb l’objectiu de plantejar una alternativa real a l’abocador de Can Mata.

La sessió va anar a càrrec de l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; i d’Oriol Vilaseca, membre de Vilaseca Consultors.

Xavier Boquete explica que “aquest és un estudi molt seriós i ambiciós amb el que volem donar una resposta a l’ampliació que ara es planteja de l’abocador de Can Mata de prop d’unes 50 hectàrees. Esperem que aquesta sigui ja la darrera ampliació que se’n faci i que, a partir d’aquí, no es plantegin més ampliacions i s’aposti per un model alternatiu més sostenible i que erradiqui els greuges ambientals, socials i paisatgístics que provoca a la població de Masquefa i a tot el nostre territori”.

Xavier Boquete, a més, afegeix que “hem de convertir l’actual problema de l’abocador de Can Mata en una eina de futur pel territori, plantejant un model que converteixi el residu no en una finalitat, sinó en un recurs material i energètic; i que ens permeti assolir els objectius de desenvolupament i sostenibilitat que es plantegen a nivell europeu i que en aquests moments no s’estan complint. Aquest és un procés que afecta a tota la comarca i al conjunt del país i, per tant, és vital i necessari que arribem a un acord i a un consens territorial que ens permeti treballar a tots els municipis conjuntament”.

Aquest estudi va ser presentat prèviament a tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Masquefa i d’aquí se’n va derivar una moció que va ser aprovada per majoria en el Ple municipal. A més, també és previst que l’informe es faci extensiu pròximament als ajuntaments dels Hostalets de Pierola i de Piera -en el marc del treball conjunt del Pla Director Urbanístic de polígons d’activitat econòmica específic per l’Anoia Sud- i al Parlament de la Generalitat de Catalunya.

Quina alternativa es planteja a l’actual model de deposició de residus?

L’objectiu que planteja l’Ajuntament de Masquefa és reduir en un 90% les tones de residus que s’aboquen actualment a l’abocador de Can Mata.

I per fer-ho es planteja un canvi de model: passar de l’actual model de deposició de residus -un model lineal que prima la deposició i on es considera el residu com un element final- a un nou model d’economia circular que tracti el residu com un recurs.

Aquest nou model planteja la substitució de l’actual abocador de Can Mata per un nou parc verd d’economia circular que seria pioner al sud d’Europa i que comptaria amb diferents plantes de tractament. Així, l’objectiu seria substituir els actuals residus sòlids, gasos d’efecte hivernacle i tractament de lixiviats de l’abocador de Can Mata; per, a través de tecnologies avançades, prioritzar la valorització material i energètica dels residus i la seva reutilització.

Aquest nou parc ambiental de tractament avançat de residus que es proposa en substitució dels actuals abocadors -que tindria una inversió estimada de 550 milions d’euros- hauria de tenir com a element principal la producció de matèries de futur mitjançant la química verda (reciclatge químic). A més, seria una instal·lació sense emissions de gasos d’efecte hivernacle i amb disseny de “residu zero”.

A més, amb aquest nou canvi de model també es busca acabar amb la pràctica majoritària de l’abocament que tan afecta a la comarca a nivell ambiental, social i paisatgístic tant a llarg com a curt termini, descarbonitzar els processos de gestió de residus de la comarca i crear llocs de treball estables i resilients, a més d’oportunitats de negoci pels actors socials així com les empreses locals dins del marc de l’economia circular i sostenible.