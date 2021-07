L’incendi de l’Anoia segueix en situació “crítica” i preocupa una represa del flanc esquerre

L’incendi que va començar aquest dissabte a Santa Coloma de Queralt i que ja porta pràcticament 1.300 hectàrees cremades segueix en situació “crítica”. El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat en l’actualització feta a les 6 de la tarda davant dels mitjans de comunicació que el perímetre de l’incendi segueix sent molt allargat i que aquesta situació preocupa molt als Bombers. Borrell també ha explicat que des de primera hora de la tarda hi ha hagut bastantes represes en el flanc esquerra, en direcció a Sant Marti de Tous, i que la majoria s’han pogut apagar amb rapidesa, però que n’hi ha una que sí que els preocupa més.

Per la seva banda, el director general de prevenció i extinció d’incendis, Joan Delort, ha confirmat que la majoria de les 168 persones desallotjades de casa seva s’han pogut reubicar. Pel que fa al grup que estava de colònies a Santa Margarida de Montbui, ha explicat que tots els infants ja son a les seves cases. En principi no està previst haver de desallotjar a ningú més. Delort ha recordat que “queden hores molt crítiques”. Pel que fa a les causes de l’incendi, el director general ha confirmat que hi ha dues hipòtesis sobre el seu inici, però no ha volgut explicar quines son. El que sí que tenen clar des del cos d’Agents Rurals és on va començar el foc i quin va ser el recorregut que va seguir per expandir-se.