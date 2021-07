Els Bombers demanen el confinament de Tous i Miralles

La marinada que s’ha girat aquesta tarda a la zona afectada per l’incendi ha provocat revifades del foc que de moment no estan controlades pels Bombers i que avancen direcció a Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles. És per això que els Bombers demanen a la població dels dos municipis que es confini a casa seva. A més, s’està començant a desallotjar tots els veïns, una seixantena, de la part de l’Aubreda de Sant Martí de Tous. Molts d’ells han anat a cases de familiars d’algun municipi proper i els que no han tingut ocasió se’ls han traslladat a l’Ateneu. Des dels Bombers insisteixen en demanar a la gent que no s’acosti a la zona a xafardejar sobre l’evolució del foc, ja que s’està dificultant la feina dels Bombers.

Els Bombers donaran més informació en una compareixença amb els mitjans cap a les 9 del vespre, moment en què els mitjans aeris hauran de deixar de treballar.

*Seguirem ampliant la informació