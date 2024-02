L’IHC agafa avantatge en els quarts de final de la WSE Cup davant el Valdagno (2-1)

Publicitat

L’Igualada Rigat ha derrotat per 2-1 l’equip italià del Valdagno en l’anada dels quarts de final de la WS Europe Cup, disputat a les Comes. Tindrà, doncs, un gol d’avantatge en la tornada, prevista el 16 de març a terres italianes, prop de Verona.

El partit va iniciar-se amb un gol de Gerard Riba molt d’hora, però el marcador no es va moure fins a la segona part, i gràcies a la desena falta comesa per tots dos equips. Roger Bars va aprofitar un refús en la falta directa per marcar el 2-0, i, pocs després, Chiupe Giuliani escurçava diferències amb una falta molt ben executada. El partit va estar dominat per les defenses, molt actives, i també per una bona actuació dels porters.

IGUALADA RIGAT, 2 (1+1): Guillem Torrents, Nil Cervera, Gerard Riba (1), Roger Bars (1) i Marc Carol. També Marc Rouzé, Tety Vives, Uri Llenas, Mabe Marimón i Xavier Bosch.

HC VALDAGNO, 1 (0+1): Giovanni Bovo, Colo Vega, Davide Motaran, Niccolo Crocco i Chiupe Giuliani (1). També Emanuel García, Leonardo Diquigiovanni, Aleix Borregán i Giulio Checchetto.

Gols: 1-0, Gerard Riba (2′). 2-0, Roger Bars (34′). 2-1, Chiupe Giuliani (39′, FD).

Àrbitres: Joaquim Pinto i Pedro Silva (Portugal).

