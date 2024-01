L’Editorial: ‘Cal més ambició’

Publicitat

Els partits polítics a nivell local i comarcal comencen a fer la seva “carta als Reis” per ser inclosos, en un llarg llistat de projectes per a pobles i ciutats, en els futurs pressupostos de la Generalitat per al 2024, que encara no s’han aprovat, i, en teoria, es troben en plena negociació.

ERC, que governa el país amb una ínfima minoria, necessita el suport d’altres formacions per tirar endavant els “números” de la institució, que, en el darrer exercici, han tingut el vistiplau de PSC i Comuns, amb escasses inversions reals en el nostre territori, més enllà d’unes obres a la C-15 o els nous enllaços de la Ronda Sud o Piera, que ja estaven previstes d’antuvi.

“L’Anoia és una comarca que necessita un millor tractament des de les altes institucions, fins fa poc temps plenes de polítics d’aquí, sense que hagi servit de gaire.”

De moment, coneixem ja la llista d’una trentena de projectes que Junts per Catalunya-Impulsem Penedès han presentat per influir en el pressupost de la Generalitat, de les quals una gran majoria són molt importants per a alguns municipis -peticions tot sigui dit molt habituals en les inversions que fa cada any la Diputació de Barcelona- però, més enllà que, per exemple, Vallbona demani el desdoblament de la C-15 en el pas pel seu terme municipal, notem una mancança d’un projecte ambiciós per a tota la comarca. Com si no fessin falta!

L’Anoia és una comarca que, necessàriament, necessita un millor tractament des de les altes institucions, fins fa poc temps plenes de polítics anoiencs “d’altura”, però que, vist el vist, han donat escassos “beneficis” per a aquest territori.

És el moment que, amb la nova reubicació dins la Vegueria Penedès, l’Anoia tingui un pes més evident en preses de decisions d’àmbit nacional, i això es noti amb projectes que estiguin en aquesta línia. Per exemple, la petició de Junts per Igualada d’exigir l’acabament de la Ronda Sud des de Montbui fins a l’A-2 a Jorba. Però n’hi ha més, sobretot pel que fa al tren, sigui per vigilar que es compleixi el projecte de soterrament a Igualada, o per moure d’una vegada per totes que l’Anoia tingui una línia com correspon al segle XXI.

