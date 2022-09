L’Aurora presenta la nova programació amb molta presència anoienca

El passat dijous, el Teatre de l’Aurora presentava la Programació Octubre/Desembre 2022 en un acte obert a tota la ciutat. La programació inclou deu propostes de teatre i comèdia, el Cicle Km.0 i dues propostes del festival elPetit.

Des de l’octubre i fins a principis de gener s’han programat deu propostes. Obrirà la programació l’igualadí Marc Tarrida amb l’estrena el seu primer monòleg Beuré de la teva aigua (7, 8 i 9 d’octubre) que posa el focus en les víctimes de la guerra i de l’exili, amb un text finalista del Premi Quim Masó 2021.

També amb accent anoienc, l’Aurora portarà a escena Murmut (28, 29 i 30 d’octubre), una atractiva proposta de Jordi Palet i Toni Ubach que combina text, objectes i música en viu, en un espectacle que parla sobre la necessitat de protecció en un mar d’inseguretats.

L’igualadí Joan Valentí també estrenarà a l’Aurora la seva nova producció, La Primera (22, 23 i 24 de desembre), un homenatge a totes les Mestres de la República a través de la història de Nativitat Yarza, la primera alcaldessa de Catalunya.

L’Aurora fa una picada d’ullet al públic més jove amb Spoiler Alert: no som uns youtubers qualsevols (21, 22 i 23 d’octubre) de la companyia del País Valencià La Lola Boreal, que amb la premissa de “Si no estàs a les xarxes socials, no existeixes”, posa a escena sis joves que s’enfronten a la realitat que els ha tocat viure a través d’un espectacle multidisciplinari de dansa i teatre. Els joves de 12 a 25 anys que assisteixin a la funció de divendres podran participar d’un taller d’arts escèniques contemporànies que tindrà lloc l’endemà dissabte.

La programació Octubre/Desembre 2022 també incorpora la comèdia fresca i divertida Les bones intencions (11, 12 i 13 de novembre) amb Míriam Iscla i Joan Negrié. Perquè el riure, com les bones intencions, si les compartim ens fan la vida més fàcil.

M’hauríeu de pagar de Jordi Prat i Coll (16, 17 i 18 de desembre) és un dels èxits de la temporada que es podrà veure a l’Aurora. Tres monòlegs sobre la soledat d’un dels creadors catalans més connectats amb la modernitat teatral europea. Premi de la Crítica 2022 al millor text, millor espectacle de petit format i millor actriu.

Segell anoienc amb una nova edició del Cicle Km.0

L’Aurora renova un any més l’esperada cita nadalenca amb el Cicle Km.0, un projecte impulsat pel Teatre de l’Aurora amb la col·laboració de les companyies professionals de teatre familiar de l’Anoia, amb l’objectiu de donar més visibilitat i apropar al públic els seus espectacles i el seu treball creatiu.

Enguany es podrà veure Le Voyage de JAM, un meravellós espectacle per a tots els públics que aborda, amb l’humor del clown, el viatge que han d’emprendre refugiats i migrants cap a una nova vida. Le Voyage es va haver de suspendre la temporada passada a causa de la covid-19. També es podrà veure Dins el cau del tabalet, en què els espectadors entraran al cau del Tabalet per conèixer la seva història de la mà de la reconeguda companyia Farrés Brothers i cia. En aquesta nova edició del Cicle Km.0 es recuperen les exitoses activitats paral·leles dels dos espectacles.

El 18è Festival elPetit a l’Aurora

El Teatre de l’Aurora acollirà el 26 i 27 de novembre una nova edició del festival internacional d’arts escèniques per als més petits (0-5 anys) elPetit amb la programació de Sotabosc, el nou espectacle de la reconeguda companyia Inspira Teatre, que ens connectarà amb el món natural a través de la música, el teatre i el moviment i Soul&Funk (Concert per a nadons), un viatge per la història de la música negra amb un repertori adaptat a l’exigència dels més menuts.

Abona’t a l’Aurora

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Octubre/Desembre 2022, que ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir fins al 28 d’octubre a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables.