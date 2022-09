Xarxa Igualada inicia la temporada familiar amb El Pot Petit

Diumenge 25 de setembre, excepcionalment a les 10.45 i a les 12.15 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu, El Pot Petit presentarà Les aventures del lleó vergonyós per als més petits de casa, en el marc dels espectacles per a públic familiar del grup La Xarxa d’Igualada. Les entrades tenen un preu de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa. Es poden adquirir a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/.

Els nens i nenes podran acompanyar i viure les aventures del lleó de la mà de dos titellaires cantants i un músic. Ells els transportaran als cors i als sentiments dels personatges de la coneguda cançó El lleó vergonyós.

El Pot Petit

Amb una trajectòria de més de 10 anys, El Pot Petit és un grup de música dedicat a la creació i producció artística per a públic familiar. A partir d’un llenguatge musical i un repertori propi, han creat espectacles que combinen la música amb els titelles, el teatre i l’humor en un imaginari màgic, juntament amb vídeos i contes il·lustrats.

Volen que les seves creacions acompanyin les famílies i, per això, posen èmfasi en valors com la igualtat de gènere i la diversitat, i treballen aspectes com les emocions, l’amistat o el respecte pel medi ambient.

El lleó vergonyós

La companyia ens convida a conèixer les aventures d’El lleó vergonyós. Un viatge ben divertit amb titelles i música en directe, per descobrir les emocions de la mà d’un dels personatges més emblemàtics d’El Pot Petit. El lleó, a través d’aquest viatge trepidant, es farà amic del tigre, el cavall, l’hipopòtam i el gall, entre d’altres. I junts experimentaran emocions com la por, l’alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i sobretot ajudant-se els uns als altres quan les emocions són difícils de gestionar.

En un format íntim i reduït, acompanyareu de ben a prop el lleó amb la Juna (Mercè Munné) i el Pol (Ovidi Llorente). La interpretació i composició musical és a càrrec de Dani López. L’escenografia i els titelles són de Martí Doy, i Carme Puigdevall ha tingut cura del vestuari. La dramatúrgia i direcció és de Ruth Garcia i Helena Bagué.

Una tardor espectacular

El grup Xarxa Igualada ha programat altres espectacles que es podran veure aquesta tardor. Les croquetes oblidades és una obra per ajudar a comprendre el dol als més petits escrita per Clàudia Cedó per a Les Bianchis. La companyia va guanyar el Premi del Públic al Millor Espectacle a la Mostra Igualada 2016. Es podrà veure el diumenge 9 d’octubre, a ¼ d’1 del migdia. El diumenge 23 d’octubre la representació serà a les 6 de la tarda. Hotel Bucarest és un espectacle de Total Circ on tres grums entretindran els més petits amb gags circenses inspirats en la pel·lícula El gran hotel Budapest. De_Paper va obtenir el Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada 2022 amb Miranius. L’aventura d’habitar el món. Aquesta obra sobre la coexistència de diverses espècies animals i sobre les conseqüències que hi té l’empremta humana es representarà el diumenge 13 de novembre, a ¼ d’1 del migdia. La Pera Llimonera és una de les companyies de clown més reconegudes de Catalunya. Quo no vadis ens narra algun episodi de l’imperi romà a l’abast de totes les edat. Aquesta delirant comèdia de teatre dins el teatre serà el diumenge 4 de desembre, a ¼ d’1 del migdia. Maria Berenguer i Montse Pelfort protagonitzen Sota sola de la companyia anoienca Ka Teatre, que parla de la importància de donar valor a les petites coses del dia a dia. L’espectacle tancarà aquest semestre d’actuacions per a tots els públics, el diumenge 18 de desembre, a ¼ d’1 del migdia.