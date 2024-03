«L’Anoia és un territori ciclista, ideal per al BTT»

Entrevista a Iago Esteve, CEO de l’empresa Rec Bikes

Iago Esteve és al davant d’un nou projecte nascut fa poc temps a Igualada. Es tracta de Rec Bikes, una empresa de lloguers de bicicletes elèctriques. Rec Bikes (www.recbikes.com) és una iniciativa que valora la sortida en bicicleta per la natura, les passejades pels camins de la comarca i la pràctica d’un esport que cada dia suma més adeptes. Avui entrevistem el seu impulsor a la seva seu del barri del Rec d’Igualada.

No fa massa que heu obert, és un projecte molt innovador a Igualada. Com va sorgir aquesta idea?

L’Anoia és un territori ciclista, és un indret ideal per al BTT, estem envoltats de camins i corriols emplaçats en uns turons amb desnivells variats que permeten a cada ciclista trobar el recorregut ideal per a ell. L’e-bike és un tipus de bicicleta apta per a tots els públics i que permet que més gent pugui gaudir de la bici i de la comarca, sense necessitat de ser molt tècnic ni de tenir bicicleta pròpia.

I com és que us vau ubicar al barri del Rec?

Amb el projecte de la Via Blava que s’inaugura aviat, vam veure clar que ens havíem de situar en un punt d’accés fàcil a les rutes. I estem al davant del riu, en una adoberia on hi tenim taller. A més, hi ha una gran zona d’aparcament, molt còmode per als nostres clients.

Quin tipus de bicicletes teniu?

Només tenim e-bikes, bicicletes elèctriques, amb quatre models diferents, de talles diferents. Són bicicletes tipus BTT amb motor elèctric. Totes són perfectes per fer les rutes que proposem. Són e-bikes fàcils de conduir, resistents i amb un bon motor. Tenen quatre nivells d’ajuda, de manera que cadascú posa l’assistència que necessita en cada moment. Això permet que persones amb nivells diferents puguin sortir juntes. Les nostres e-bikes tenen una autonomia de 45km de mitjana.

També llogueu alguns extres, com la Go-pro

Sí, el més habitual és el casc i el suport per al mòbil, i menys sovint la cadireta per a nens. Com dius també tenim la càmera Go-Pro, que agrada molt sobretot a grups, que permet gravar la ruta des de la bicicleta i és un plus interessant. Recentment també hem introduït el servei de guia, on un expert acompanya el grup en tot moment.

Proposeu les rutes també? Assessoreu en això?

Sí, és una part que ens diverteix molt. Estem creant diverses rutes per la comarca, algunes centrades en la natura i d’altres que combinen zones d’interès cultural, que publiquem a Wikiloc, perquè els nostres clients les puguin seguir sense dificultat. Coneixem bé el territori i aconsellem els clients que ens ho demanen. A més, i sobretot pensant en els clients de fora, estem fent diverses rutes que combinen e-bike + dinar o esmorzar en restaurants de la comarca i ho oferim com un pack.

I quin perfil de clients teniu?

Tenim públic de tot tipus. El més usual és gent que vol gaudir d’una experiència a la natura, en una ruta per la comarca, sense ser massa tècnica. També acostumen a ser grups o parelles, on hi ha nivells de capacitat diferents i que amb l’e-bike poden fer una ruta junts i igualar els nivells. El perfil de client és molt ampli, fins i tot grups d’empresa que fan sortides d’equip.

I d’edats? Gent jove o més gran?

Ens trobem de tot, des de colles de joves fins a gent jubilada, passant per la gent de mitjana edat (els més nombrosos) que venen ja sigui en parella o amb colla. També ja comencem a tenir gent de pas, alguns estrangers, que fan ruta per Catalunya i ens troben via Google.

Quant val llogar una e-bike?

Tenim l’opció de matí o tarda que són 35 €, el dia sencer 45 € i a partir de dos dies ja és un escalat descendent.

Per què creus que ens agradarà fer una ruta en e-bike?

Per molts motius diferents. Primer, perquè és una activitat d’esport, de salut, divertida. Segon, perquè al tenir motor elèctric permet que persones de diferents nivells puguin sortir juntes i passar-s’ho bé, cadascú posant-hi l’esforç que vulgui, cosa que amb una BTT és més complicat. I tercer, perquè sortir a la natura i descobrir la comarca és, a parer meu, el millor oci que hi ha!