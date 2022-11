L’ajuntament vilanoví aprova unes ordenances fiscals ‘ajustades’ amb una nova actualització de l’IBI

El ple vilanoví ha aprovat les modificacions dels impostos i taxes per a l’exercici de 2023 amb els vots a favor de l’equip de govern, PSC i Junts, i amb el suport d’ERC. La posició en contra l’ha exercit VA i V365, motivada per l’actualització de l’IBI, el punt que ha decidit aquesta opció de vot.

Després de fer una breu exposició sobre les modificacions al principi de la sessió plenària, el regidor d’Economia i Hisenda, Jordi Barón, va defensar que eren “les ordenances més coherents, realistes i ajustades” que havien pogut presentar per tal de poder garantir el funcionament bàsic de l’Ajuntament.

El punt delicat, però, pel qual no hi ha hagut unanimitat en l’aprovació ha estat la modificació de l’IBI. Segons va explicar Barón s’estableix una “actualització” de la quota del 2,4 %. El regidor va argumentar que la modificació es fa necessària per garantir l’equilibri pressupostari i la qualitat de tots els serveis municipals davant la situació general i l’increment de l’IPC a un 10,2 %, i, per tant, amb la repercussió que això ha tingut en els costos bàsics de l’Ajuntament. Va fer referència explícita als subministraments i el seu “increment desmesurat; en el cas de la llum s’ha arribat a duplicar i fins i tot triplicar respecte abans de l’estiu”.

També va assenyalar que ni tan sols amb l’actualització de l’IBI es pot pal·liar “ni de bon tros” l’augment que es pateix en el conjunt de les despeses.

Per altra banda, el regidor va manifestar que també que s’haurà de fer front a l’increment de la massa salarial dels treballadors municipals anunciada pel govern central que anirà entorn del 2,5 %.

Malgrat tota la situació d’incertesa, des del govern municipal, segons el regidor, es segueix treballant en la línia de no incrementar cap impost ni taxa municipal per sobre de l’IPC interanual. Amb l’IBI concretament, assegura que tampoc s’han mogut de la línia anunciada i acordada a l’inici del mandat, establerta en un 4,8 % durant els 4 anys, el que equival a un 1,2 % anual, “molt per sota” diu de qualsevol IPC interanual viscut anteriorment.

Respostes dels grups a l’oposició

En el torn d’intervencions, el portaveu de VA, Francisco Palacios, va expressar que hi ha moltes taxes i impostos i que amb la immensa majoria estarien d’acord, “però no es poden votar per separat i no podem aprovar la pujada de l’IBI”. La seva proposta era una congelació, convençut que els pressupostos “poden donar el marge necessari per poder estalviar aquests 74.000 euros”.

Per part d’ERC, Marc Bernáldez, va agrair l’estesa de mà feta pel govern per poder participar en les modificacions, amb responsabilitat del que ja havien acordat prèviament. El republicà va defensar la inclusió de mesures per aconseguir ajudes que alleugereixen altres pujades, cosa que creu s’ha aconseguit “amb certes millores d’estalvi econòmic per les famílies”.

Per últim, la portaveu de V365, Vanesa González, va anunciar també el vot en contra de la modificació de les ordenances, “per coherència”, va assenyalar, “amb la postura presa altres anys davant l’augment anual del rebut de l’IBI que a final de mandat estarà fregant gairebé al 5%”. Segons González, “no és moment d’apujar impostos i menys l’IBI”, va remarcar, afectat d’una manera molt sensible en la història de Vilanova del Camí. 