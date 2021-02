L’Ajuntament d’Igualada preveu la reposició de 239 arbres aquest 2021

L’Ajuntament d’Igualada ha presenta aquet dimecres el Pla d’Arbrat 2021. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha qualificat aquesta actuació com l’eina que permet gestionar de forma eficaç el patrimoni verd de la ciutat, que inclou els arbres tant en espais viaris, com en espais verds, i ha destacat que durant l’any passat, tot i la pandèmia, l’Ajuntament va poder mantenir les actuacions previstes en el Pla d’Arbrat 2020 i fins i tot es va superar el nombre d’arbres plantats.

El Pla d’Arbrat 2021 té un pressupost de 170.000 euros i inclou, en la seva planificació, la plantada de 239 arbres, els primer dels quals ja s’estan plantant a l’avinguda Mestre Muntaner. 192 són d’arbrat viari, és a dir en escocells, i es planten per reposició o per substitució. Aquesta xifra inclou actuacions en 5 districtes de la ciutat: 34 arbres al Centre; 87 arbres al districte de Sant Magí, 72 dels quals són unitats de substitució de les mèlies de l’avinguda de Barcelona, un intervenció planificada en tres anys i motivada pel fet que aquest tipus de planta provoca inconvenients a la ciutadania; 32 arbres a les Comes; 36 al districte de Llevant, i 3 arbres al de Ponent.

Vives ha explicat que d’aquests 192 arbres, 83 es planten per substituir els que s’han de retirar per raons de seguretat o bé per canviar-los per espècies més adequades a l’entorn urbà i que, per tant, no malmeten ni vials ni voreres ni clavegueram i no provoquen afectacions a la ciutadania, com ara al·lèrgies i altres molèsties respiratòries. Vives ho ha resumit amb una expressió: “volem l’arbre adequat al lloc correcte”.

Pel que fa als 47 arbres que es plantaran en zones verdes, 33 corresponen al parterre de l’avinguda del Mestre Muntaner, en el tram entre el c/ d’Òdena i el C/ de Sant Josep.

Quant al tipus d’arbre que es plantaran, el regidor ha especificat que n’hi haurà de 25 espècies diferents, entre les quals destaquen la perera de flor, la fotínia, l’auró de Freeman, el cirerer de Japó o l’arbre de les tulipes. Entre les espècies poc comunes cal destacar la pluja d’or, la noguerola de la Xina o l’arç centroeuropeu.